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Многие западные политики, понимают, что врут, когда говорят о возможности Украины победить в конфликте с Россией. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя заявление главы МИД Норвегии Эспена Барт Эйде.
Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании ОБСЕ указал, что организация стала бесполезной. В ответ на это Эйде обвинил РФ в нарушении границ других стран и отметил, что «Украина победит».
Политолог подчеркнул, что Лавров не сказал ничего удивительного или принципиально нового, потому что и до этого было понятно, что ОБСЕ утратила свое влияние. По мнению аналитика, организация погубила свой авторитет, когда поддержала Украину во время конфликта в Донбассе.
Мезюхо также добавил, что возмущенная реакция Эйде говорит о продолжении Западом курса на эскалацию украинского конфликта. Противостояние будет нарастать, считает он, как минимум до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.
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«Я думаю, что многие западные политики, критикующие выступление Лаврова в ОБСЕ, сами понимают, что они врут, когда говорят о том, что Украина победит в ходе этого противостояния. Норвежский представитель на 100% понимает, что никакая Украина не способна победить Российскую Федерацию, даже имея помощь всего так называемого коллективного Запада», — поделился Мезюхо в беседе с «Известиями».
Политолог подчеркнул, что Лавров не сказал ничего удивительного или принципиально нового, потому что и до этого было понятно, что ОБСЕ утратила свое влияние. По мнению аналитика, организация погубила свой авторитет, когда поддержала Украину во время конфликта в Донбассе.
Мезюхо также добавил, что возмущенная реакция Эйде говорит о продолжении Западом курса на эскалацию украинского конфликта. Противостояние будет нарастать, считает он, как минимум до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.
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Данил Пономарев