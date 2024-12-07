Политолог раскрыл ложь западных политиков

Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн является политиком федерального уровня с очень большими связями, который может выступать в роли лоббиста и координатора. Об этом заявил политолог, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов, передает РБК.