В Кремле допустили ответ на санкции США против энергетического сектора России

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Москва прорабатывает адекватный ответ на санкции США против российского нефтяного сектора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной с журналистами он отметил, что российская сторона, конечно, тщательно анализирует ситуацию. Будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать последствия этих незаконных санкций, которые будут наилучшим образом отвечать интересам страны и российских компаний, подчеркнул представитель Кремля.
Министерство финансов США объявило об ужесточении антироссийских санкций 10 января. Под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», страховые компании, перевозящие российскую нефть танкеры, а также ряд руководящих лиц предприятий нефтяного сектора.
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Александр Бойцов