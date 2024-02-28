Политолог раскрыл основные тезисы послания Путина

Фото: сайт Кремля
Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут на фасадах домов, бизнес- и торговых центров, а также дорожных экранах Москвы и Подмосковья. Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал «Радио 1», почему этой речи ждут многие.
Напомним, В 2024 году Владимир Путин огласит послание 29 февраля. Мероприятие является ежегодным. Президент выступает перед обеими палатами парламента и рассказывает о ключевых направлениях развития страны. В этом году, по словам политолога, послание пересекается ещё и с предвыборной кампанией лидера. Этот факт определит и ключевые темы выступления.
Собеседник подчеркнул, что глава государства, вероятно, огласит дальнейшие планы по повышению заработной платы, развития экономики.
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«Раньше это во многом была постановка задач пред элитами, правительством, мэрами, губернаторами. А во время избирательной кампании прежде всего должно быть выступление перед социальными группами населения», — отметил Марков.
«С высокой вероятностью выступление будет сформулировано как предвыборная кампания, будет включать в себя различные действия: где будет повышены какие зарплаты, где и что будет улучшено, какое положение тех или иных отраслей экономики. Это будет главный политический смысл послания. Кроме того, от Владимира Путина ждут подведение итогов за предыдущие два года специальной военной операции и какой-то определенности по поводу будущего», — сказал политолог.Читайте также:
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