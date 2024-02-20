Путин призвал улучшить подготовку будущих учителей

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Президент России считает необходимым улучшить подготовку российских учителей, которые смогут преподавать, опираясь на новые технологии. Об этом он говорил на совещании о ходе реализации программы капитального ремонта школ.
«Безусловно, нам нужны учителя, способные работать в новой образовательной среде, в таких технологически насыщенных условиях. Преподаватель качественно и основательно должен подходить к этой работе. Поэтому наряду с приведением в порядок наших школ будем заниматься повышением квалификации педагогов», — заявил Путин.
Он пояснил, что для этого будет использоваться не только потенциал профильных ВУЗов, но и классических университетов. В данном направлении предстоит улучшить как предметную, так и практическую составляющую обучения, чтобы будущие учителя смогли преподавать свой предмет, опираясь на новые технологии.
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