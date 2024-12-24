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Владимир Путин назвал Таджикистан надёжным союзником России

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин назвал Таджикистан надёжным союзником России.
Во вторник вечером российский лидер начал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе встречи главы государств обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Отдельно они затронут региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане.

Путин отметил, что отношения России и Таджикистана конструктивные, они развиваются хорошими темпами.



Также российский президент назвал Таджикистан надёжным союзником.

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#владимир путин
#россия
#таджикистан
#сотрудничество
#политика
Экс-глава МИД Австрии: страны ЕС не восприняли сигнал от испытания «Орешника»
24 декабря 2024, 21:51

Фото: iStock/PavelRodimov

Страны Евросоюза не восприняли сигнал, которым подала им Россия, испытав в боевых условиях новейшую ракетную систему «Орешник». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, слова которой приводит РИА Новости.
Она заявила, что европейские лидеры и политики не поняли посыл президента России Владимира Путина, который на самом деле не намерен подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел донести, что в военном арсенале есть множество вариантов, которые имеют показатели, сопоставимые с ядерным вооружением. Однако его сигнал не был услышан.

Ранее сообщалось, что Кнайсль во вторник представила книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия.

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#россия
#евросоюз
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#владимир путин
#эксперт
#мид
#нато
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Зеленскому предложили провести интервью на русском языке
Блогер Фридман предложил Зеленскому провести интервью на русском языке
24 декабря 2024, 21:42

Американский блогер Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. Соответствующее обращение к украинскому президенту он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что разговор на русском языке позволил бы обеспечить наиболее глубокую, динамичную и мощную беседу. Также блогер отметил, что, как и Зеленский, хорошо владеет русским языком, чего не сказать про украинский, который он ещё учит.

Ранее председатель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что украинские власти намерены вычеркнуть русский и белорусский из перечня языков, которые подлежат особой поддержке и защите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
#блогер
#сша
#русский язык
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Климов призвал инициировать проверку после передачи Киеву $1 млрд от активов России
24 декабря 2024, 21:34

Фото: iStock/ Diy13

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что РФ нужно приступить к проверке и начать возбуждать гражданские и уголовные дела в рамках передачи Украине первого миллиарда долларов из доходов, полученных от замороженных российских активов на Западе, сообщило издание «Лента.ру».
«Мы обязаны начинать по этому поводу соответствующие проверки и возбуждать дела, причем дела как гражданского порядка, потому что надо ущерб возместить, так, я полагаю, есть там и предмет для уголовного разбирательства с нашей стороны», — обратил внимание сенатор.

Андрей Климов подчеркнул, что Запад направил Украине именно проценты, накопившиеся с момента ареста активов, но согласно международному права — это воровство.

Сенатор уточнил, что здесь говорится не о физических средствах, а об электронных записях на счетах.

В подобном смысле данные средства остаются в обороте на российских корреспондентских счетах банков Запада, объяснил Климов.

«Поэтому рано или поздно, я думаю, мы все равно попросим все это вернуть, и я хотел бы еще со штрафами, пенями и наказанием виновных», — добавил сенатор.

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#проверки
#ущерб
#запад
#украина
#арест
#счёт
#деньги
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Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений – Келлог
Келлог: Трамп не допустит повторения Минских соглашений
24 декабря 2024, 21:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений. Об этом заявил будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.
Он подчеркнул, что новый глава Белого дома стремится добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые смогут обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Трамп осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет довести эту ситуацию до конца.

Келлог заявил, что Трамп в действительности решит этот конфликт мирным путём в относительно скором времени.

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#украина
#россия
#сша
#конфликт
#дональд трамп
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Украина отправит на фронт Т-34 в целях борьбы с наследием СССР
24 декабря 2024, 21:14

Фото: iStock/ Lyudmila Solovyeva

Городской совет Умани Черкасской области принял решение отправить на фронт советский танк Т-34 и пушки, сообщило УНИАН.
Это делается в рамках борьбы с наследием СССР.

Ранее упомянутые единицы вооружения являлись памятниками, снятые по закону об осуждении коммунистического режима. Уманский горсовет убеждён, что техника будет полезна Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу, передал украинский телеканал «‎Общественное» Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину. Он был установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I.

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#памятник
#украина
#танки
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Экс-глава МИД Австрии озвучила возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»
Кнайсль назвала четырёх возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»
24 декабря 2024, 20:37

Фото: iStock/Olekcii Mach

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Её слова приводит РИА Новости.
Во вторник Кнайсль представила свою книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия. Один из них поинтересовался её мнением о странах, причастных к подрыву газопроводов.

В ответ Кнайсль вспомнила детективы Агаты Кристи, где часто в одной комнате собиралось много подозреваемых. Так и в вопросе газопроводов, провела аналогию экс-министр, подозреваемых очень много.

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#северный поток
#австрия
#россия
#мероприятия
#расходы
#взрыв
#мид
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МИД Украины: Киев не хочет лишить украинских беженцев поддержки стран Евросоюза
24 декабря 2024, 20:27

Фото: iStock/ Silent_GOS

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о намерениях Киева лишить украинских беженцев за рубежом поддержки со стороны стран Евросоюза. Его процитировало украинское внешнеполитическое ведомство в своем Teлеграм-канале.
Представитель Министерства иностранных дел Украины прокомментировал материал испанской газеты El Pais. В нём говорилось, что власти страны хотят, чтобы в странах Евросоюза перестали помогать украинским беженцам, а мужчины достигшие призывного возраста лишились доступа к консульским услугам, чтобы заставить украинцев вернуться на родину.

Георгий Тихий обратил внимание, что часть утверждений в данной статье некорректные и правительство Украины не проводит переговоры об уменьшении помощи своим гражданам в странах Евросоюза. Он подчеркнул, что согласно действующему законодательству Украины мужская часть беженцев призывного возраста имеет доступ к консульским услугам.

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#переговоры
#украина
#беженцы
#евросоюз
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Посольство РФ в Судане опровергло отказ властей в размещении российской базы ВМФ
24 декабря 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Данные об отказе властей Судана разместить на своей территории пункт материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота России не соответствуют действительности.
Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Хартуме. Представители дипломатического представительства РФ отметили, что качество материала издания The Moscow Times*, опубликовавшего ложные сведения, «пробило очередное дно».

«Всё написанное — вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости», — подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты в качестве примера привели тот факт, что даже приведенные в тексте ссылки либо передернуты по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы, либо «отправляют нас в далекий 2020 год».

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* СМИ, выполняющее функции иноагента
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#вмф
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«Мы их избаловали»: Политолог Михеев — о кризисе в Абхазии
Политолог Михеев: Кризис в Абхазии могут урегулировать только местные власти
24 декабря 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Затяжной политический кризис в Абхазии осложнился ещё и кризисом энергетическим. С помощью России проблему нехватки электроэнергии удалось решить, однако политическая ситуация остаётся напряжённой.
Эксперты отмечают, что все в республике как будто согласны, что альтернативы пророссийскому курсу нет, передаёт РИА Новости. Но есть и тревожащие сигналы. Например, с возникновением перебоев с электричеством оппозиционные лидеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью к Грузии, где ожидаемо получили отказ.

Политолог Сергей Михеев объясняет ситуацию тем, что в Сухуме слишком привыкли во всём полагаться на Россию. По его словам, в Абхазии, как и во многих других странах постсоветского пространства, привыкли пользоваться всем, что Россия предоставляет, а взамен «дарить улыбки».

«Мы их всех разбаловали до невозможности», — считает эксперт.

Что касается инвестиционного соглашения с Россией, то Абхазии придётся к нему вернуться. И все в республике это понимают, уверен Михеев. Что касается нынешнего кризиса, то властям Сухума предстоит справляться с ним самостоятельно, заключил политолог.

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