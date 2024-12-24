Владимир Путин и Эмомали Рахмон (фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин назвал Таджикистан надёжным союзником России.
Во вторник вечером российский лидер начал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе встречи главы государств обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Отдельно они затронут региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане.
Путин отметил, что отношения России и Таджикистана конструктивные, они развиваются хорошими темпами.
Также российский президент назвал Таджикистан надёжным союзником.
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Путин отметил, что отношения России и Таджикистана конструктивные, они развиваются хорошими темпами.
Также российский президент назвал Таджикистан надёжным союзником.
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Анастасия Чинкова