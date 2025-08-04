Политолог раскрыл, при котором условии встреча Путина и Зеленского станет возможной

04 августа 2025, 18:11

Политолог Ведруссов: шанс на переговоры Путина и Зеленского почти нулевой

Фото: iStock/3dmitry

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключается, но для нее требуются практически невыполнимые условия. Об этом заявил политолог Александр Ведруссов в беседе с Pravda.Ru.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не исключает переговоров с Зеленским после соответствующей подготовки на экспертном уровне. Ведруссов пояснил, что подобные заявления нужны РФ, чтобы не выглядеть страной, отказывающейся от диалога.



Политолог отметил, что Москва последовательно указывает на нелегитимность Зеленского, ссылаясь на юридические основания. Он допускает возможность встречи лидеров стран только в том случае, если Киев признает безнадежность своего военного положения и примет диктуемые РФ условия. Однако шанс на это, по его словам, практически нулевой.

«Если произойдет вдруг такая ситуация, что в Стамбуле или где-то еще случится прорыв, вдруг украинская сторона, принимая безнадежность военного положения и объективные обстоятельства, согласится на базовые условия России, конечно, может быть встреча в верхах», — сказал собеседник издания.