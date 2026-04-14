Вассерман отказался от переизбрания в Госдуму из-за отсутствия спонсоров

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что не будет переизбираться на ближайших осенних выборах из-за отсутствия финансирования. В беседе с газетой «Коммерсантъ» он пояснил, что не смог найти спонсоров для своей кампании.



По его словам, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк решил выдвигаться от Москвы, а не от Ульяновской области, когда узнал, что Вассерман не претендует на второй срок.

Выборы девятого созыва Госдумы состоятся в сентябре этого года. Одновременно с ними в ряде регионов страны изберут представителей различных ветвей власти.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам пресечь какие-либо вмешательства в выборы.

Лидия Пономарева

