Стало известно, когда пройдет встреча Путина с Трампом

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Встреча 47-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может пройти через полгода после инаугурации американского лидера. Таким прогнозом поделился сенатор Андрей Климов. По его словам, взаимодействие глав государств может начаться и раньше, в виде консультаций по телефону.
«Точно сказать, когда это будет, я бы не решился и никому не рекомендую. Но как показывает предшествующий опыт, это происходит через несколько месяцев в таких случаях, а то и через полгода. Если, допустим, оба лидера считают необходимым начать консультации по телефону, как это бывало, то они могут вступить в диалог достаточно быстро, вот это вероятнее всего», — поделился сенатор в беседе с NEWS.ru.Климов добавил, что оба президента подтвердили возможную встречу, потому все упирается лишь в место и время. Он также подчеркнул, что так как Россия занята решением задач СВО, а Трампу после инаугурации «хлопот тоже хватит», ждать их встречи в ближайшее время не приходится.
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