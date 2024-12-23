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Стало известно, когда пройдет встреча Путина с Трампом

Сенатор Климов: встреча Путина и Трампа пройдет через полгода после инаугурации
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Встреча 47-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может пройти через полгода после инаугурации американского лидера. Таким прогнозом поделился сенатор Андрей Климов. По его словам, взаимодействие глав государств может начаться и раньше, в виде консультаций по телефону.


«Точно сказать, когда это будет, я бы не решился и никому не рекомендую. Но как показывает предшествующий опыт, это происходит через несколько месяцев в таких случаях, а то и через полгода. Если, допустим, оба лидера считают необходимым начать консультации по телефону, как это бывало, то они могут вступить в диалог достаточно быстро, вот это вероятнее всего», — поделился сенатор в беседе с NEWS.ru.
Климов добавил, что оба президента подтвердили возможную встречу, потому все упирается лишь в место и время. Он также подчеркнул, что так как Россия занята решением задач СВО, а Трампу после инаугурации «хлопот тоже хватит», ждать их встречи в ближайшее время не приходится.

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#сво
В Словакии собрали более 360 тысяч подписей за отмену антироссийских санкций
23 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Словакии свыше 361 тысячи человек подписали петицию об отмене санкций Евросоюза против России. Об этом заявил представитель словацкого гражданского объединения «Брат за Брата» Юрай Држик в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что для передачи президенту и проведения референдума необходимо было собрать 350 тысяч подписей. В итоге, по последним данным, была собрана 361 тысяча подписей. Сбор подписей продолжится, пока их число не превысит 600 тысяч.

В январе собранные подписи будут переданы главе государства, чтобы он мог проверить их и выдать постановление о проведении референдума.

Држик подчеркнул, что в голосовании будет один вопрос о том, согласен ли гражданин с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций.

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WP: на Украине начинают верить в завершение конфликта в 2025 году
23 декабря 2024, 14:59

Фото: iStock/Diy13

В Киеве «начинают верить», что конфликт может завершиться в 2025 году на фоне возвращения к дискуссии об урегулировании после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает газета Washington Post.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что в Киеве начинают верить в завершение конфликта в 2025 году, поскольку после избрания Трампа президентом США разговоры о мирном урегулировании активизировались.

Также газета пишет об изменении риторики Владимира Зеленского на фоне трудностей, которые испытывают ВСУ. В последнее время замечено, что он демонстрирует большую готовность к переговорам. В частности, теперь Зеленского интересует не возращение территорий, а необходимость обеспечить долгосрочную безопасность Украине.

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#всу
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Администрация Санду опровергла заявления СВР о планах войны в Приднестровье
23 декабря 2024, 14:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в Приднестровье. Об этом в своём Telegram-канале сообщил начальник администрации Адриан Бэлуцел.
Он подтвердил, что Кишинёв по-прежнему твёрдо привержен мирному разрешению конфликта.

Также политик высказался о заявлении СВР о планах силового захвата Молдавской ГРЭС в непризнанной республике. Он потребовал вывода российского миротворческого контингента из ПМР, а также подчеркнул, что власти Молдавии работают над решениями по поддержке граждан, которые пострадали от энергетического кризиса.

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#россия
#приднестровье
#свр
#режим
#администрация
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Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы
23 декабря 2024, 14:22

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы. Об этом он заявил в ходе встречи с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
Глава республики подчеркнул, что в Москве делается всё масштабно. Такую же работу хотелось бы провести в Минске, но пока на это нет требуемых возможностей.

Лукашенко отметил, что Белоруссия перенимает опыт Москвы и повторяет за городом некоторые инициативы и проекты. Также президент республики отдельно высказался по вопросу программы реновации в Минске. В настоящее время власти города реанимируют здания, сносят старый жилой фонд и улучшают жизнь горожан.

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#россия
#москва
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Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву
23 декабря 2024, 14:10

Владимир Путин и Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Оппозиционные партии в парламенте Словакии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия») и Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») раскритиковали премьер-министра страны Роберта Фицо за его визит в Россию. Об этом они написали в своих соцсетях.
Накануне президент России Владимир Путин в Кремле принял Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве. Напомним, что словацкий премьер выступает против поставок вооружения Украине и её членства в НАТО.

Глава партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка заявил, что вопросы транзита газа для Словакии через территорию Украины Фицо должен обсуждать в Киеве.

А партия Sloboda a Solidarita опубликовала пост, в котором заявила, что «остро осуждает» переговоры Фицо и Путина.

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#роберт фицо
#владимир путин
#словакия
#россия
#оппозиция
#политика
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Глава города Кириши увернулся от дрона во время перевоза гуманитарки
23 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/ Naypong

Глава города Кириши Ленинградской области Константин Тимофеев увернулся от дрона во время перевоза гуманитарки в Белгородской области, передал Teлеграм-канал «Mash на Мойке».
Константин Тимофеев был в машине вместе с опытным мобилизованным. Военнослужащий заметил беспилотный летательный аппарат на приборах и сдал задним ходом, замаскировался в лесу.

В результате автомобиль уцелел, а FPV выбрал иную цель и ударил в машину, которая проезжала по дороге.

Сам Константин Тимофеев дал изданию подтверждение, что находился в автомобиле под угрозой прилёта дрона, но об иных подробностях умолчал.

В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».



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#запад
#беспилотник
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Президент Панамы Мулино исключил передачу Панамского канала под контроль США
23 декабря 2024, 13:44

Фото: istockphoto/Marina113

Каждый метр Панамского канала принадлежит исключительно Панаме. Возможность его передачи под контроль США является покушением на суверенитет и независимость страны не подлежит обсуждению.
Об этом в своей социальной сети Х написал президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Таким образом лидер латиноамериканской страны отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа. Тот назвал плату за пользование судоходным путём, соединяющим Тихий и Атлантический океаны «обдираловкой» для США заявил, что это должно прекратиться. Будущий глава Белого дома не исключил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединённых Штатов.

Мулино напомнил, что договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года. Он подчеркнул, что сам канал и окрестные территории являются собственностью Панамы и «останутся таковыми». Панамский лидер также заявил о желании сохранить уважительные отношения с новой американской администрацией.

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ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии
23 декабря 2024, 13:28

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом в главы государства. Такое решение Центризбирком приняла во время заседания в понедельник.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

Инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.

Ранее в ЦИК Белоруссии поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии трада и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.

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#александр лукашенко
#белоруссия
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#президент
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Лукашенко: Европа не сможет существовать без сотрудничества с Москвой и Минском
23 декабря 2024, 13:21

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Европа вскоре снова откроется для полноценного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Это неизбежно, так как европейские страны просто не могут без такого сотрудничества существовать.
Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передаёт белорусское информационное агентство БелТА.

«Европа откроется для нас. Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может», — заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что со временем отношения Киева с Москвой и Минском также должны будут нормализоваться. Киевские власти, по его словам, вернутся к взаимодействию с Россией Белоруссией и «никуда от этого не денутся».

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