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Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report подверг критике нецелевые расходы из госбюджета США, заявив, что миллионы долларов, выделяемые Киеву, идут на финансирование украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
В своем отчете, который Пол публикует каждый год 23 декабря, он перечислил самые бесполезные статьи расходов, среди которых оказались не только финансирование изучения одиноких крыс, но и расходы, связанные с поддержкой Украины в условиях текущего конфликта. Сенатор отметил, что, несмотря на то что американские налогоплательщики уже предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки, Госдепартамент выделил дополнительно 4,8 миллиона долларов на программу «КИЕВ, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».
Он выразил недоумение по поводу того, как правительство тратит деньги налогоплательщиков на «помпезный фестиваль селфи», в то время как многие американцы испытывают финансовые трудности.
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«По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в TikTok из зоны военных действий», – прокомментировал Пол.
Он выразил недоумение по поводу того, как правительство тратит деньги налогоплательщиков на «помпезный фестиваль селфи», в то время как многие американцы испытывают финансовые трудности.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дарья Осипова