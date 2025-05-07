«Очень глупое решение»: Трамп дал комментарий по исключению РФ из G8

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Запада об исключении России из «Большой восьмёрки» (G8), назвав его крайне «очень глупым». Трамп с недовольством отметил смену G8 на G7, однако указал, что время для возвращения к старому формату уже прошло.