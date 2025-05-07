«Очень глупое решение»: Трамп дал комментарий по исключению РФ из G8

Фото: iStock/Bet_Noire
Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Запада об исключении России из «Большой восьмёрки» (G8), назвав его крайне «очень глупым». Трамп с недовольством отметил смену G8 на G7, однако указал, что время для возвращения к старому формату уже прошло.
«Если бы была G8 и Россия была в ней, я думаю, что, вероятно, бы не было этой нелепой и смертоносной войны, которая идет сейчас. Это (исключение РФ) было очень плохое решение», — поделился политик.Эти заявления он сделал журналистам во время встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Белом доме. Трамп также подчеркнул, что восстановление G8 с участием России сейчас невозможно, так как «время упущено».
Он обвинил прежних политиков, включая администрацию Барака Обамы, в принятии ошибочных решений, которые привели к нынешним последствиям.
«Я думаю, что сейчас неподходящее время (восстановить G8, вернув Россию)», — отметил Трамп.Также во время проходящей встречи Дональд Трамп заявил, что не был осведомлён о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионатах мира (ЧМ).
Читайте также:
«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини
«Их песенки спеты»: Соседов призвал Киркорова, Баскова и часть других звезд уйти со сцены
«За счет чего живет? Под чьим влиянием?»: В ГД потребуют результаты проверки Урганта как иноагента
Мария Моисеева