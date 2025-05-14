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Астролог дал прогноз на переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Астролог Зак: 15 мая — идеальный день для российско-украинских переговоров
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

15 мая станет идеальным днем для проведения переговоров между Россией и Украиной, поскольку Луна в Стрельце будет сопутствовать успешному решению важных вопросов. Об этом рассказал астролог и таролог Борис Зак.
«Анализ этого дня в контексте гороскопа Российской Федерации показывает, что день несёт стране успехи в деловых переговорах, особенно связанных с общением с зарубежными партнёрами. День удачен для подписания официальных бумаг и повышения престижа страны в глазах влиятельных лиц», — рассказал Зак в беседе с Life.ru.

Он отметил, что 15 мая стоит проявить сдержанность, так как Луна будет в оппозиции к Юпитеру, а это создаст атмосферу эмоциональных всплесков и недовольства, что может характеризовать поведение Владимира Зеленского.

При этом таро-расклад показал, что отношения между Москвой и Киевом начнут улучшаться именно с 15 мая, однако процесс этот будет небыстрым. Однако США еще несколько лет будут пытаться давить на Россию, чтобы загнать в положение подчинения.

Также астролог, ссылаясь на расклад Таро, отметил, что вопрос с присутствием президента РФ Владимира Путина ещё окончательно не решён, однако работа в этом направлении идёт. При этом дополнительный расклад показал, что присутствие российского лидера на переговорах в Стамбуле никак не отразится на их промежуточном итоге.

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Теснение ВСУ под Покровском и сужение котла на угледарском направлении: последние новости СВО на 14 мая
14 мая 2025, 10:13

Фото: iStock/ zabelin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


ВСУ не оставляет попыток проникнуть на территорию РФ. Командование украинской армии группу за группой отправляет на штурм границы своих бойцов. Так, за минувшие сутки на направлении Искрисковщина — Тёткино противник пытался трижды прорваться на российскую территорию. Операторы БПЛА оперативно пресекли движение врага на подступах, большая часть личного состава вместе с техникой уничтожены, прорыва государственной границы не допущено.

На участке Павловка — Новый Путь разведчики РФ обнаружили две группы сапёров из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе интенсивного обстрела большинство вражеских солдат было ликвидировано, а остальные отступили вглубь территории Украины.

На Сумском направлении российская армия продолжает уничтожать живую силу ВСУ, создавая буферную зону. Десантники РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, продвинулись в пограничных лесных массивах и освободили несколько опорных пунктов ВСУ между сёлами Беловоды и Водолаги.

На участке в районе Липцов ВС РФ ликвидировали боевую группу ВСУ вместе с техникой и ПВО. На Волчанском направлении солдаты зачистили 21 дом, выбили противника из трёх опорных пунктов близ Волчанских Хуторов и продвинулись более чем на 450 метров.

Покровское направление


На данном направлении ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление, однако без значительных успехов. Российские войска последовательно вытесняют противника из Новосергеевки и продвигаются в сторону Днепропетровской области через Котляровку.

Значимым событием стало освобождение села Миролюбовка, которое находится на берегу реки Казённый Торец, всего в трёх километрах от важной транспортной артерии, связывающей Покровско-Мирноградскую агломерацию с Константиновкой. По имеющимся данным, также был освобождён населённый пункт Малиновка — ключевой оборонительный узел украинских сил в этом районе.

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

Краснолиманское направление


В районе Торского, в северной его части, идут тяжелые боестолкновения. ВС РФ продвигаются по дороге, соединяющей населённый пункт Кременная с южной частью села. В ходе продвижения были отмечены бои в северных районах Колодезей и в центральной части Редкодуба.

Российские войска продвигаются от Макеевки и Новомихайловки в сторону Грековки, Ольговки и Нового Мира, пытаясь увеличить подконтрольную территорию.

Северское направление


На этом участке линии фронта российские военные смогли преодолеть оборону ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское. Сейчас идут бои в промышленной зоне на южной окраине села.

Кроме того, продолжаются интенсивные столкновения к югу от населённого пункта Григоровка, в районе Белой горы. Там украинские военные пытаются удержать свои позиции.

Торецкое направление


ВС РФ постепенно продвигаются в районе Новой Полтавки и по линии Новооленовка — Александрополь в направлении Яблоновки, Александро-Калиново и Зари.

Продвижение российских войск создаёт значительную опасность для оборонительных рубежей ВСУ в Константиновке. Чтобы установить контроль над этим населённым пунктом, российские войска проводят наступательные операции в направлении Катериновки и Клебан-Быка. Кроме того, они ведут бои на Часовярском направлении, в том числе в районе Ступочек.

В Торецке обстановка остаётся тревожной: российские военные держат под контролем почти весь город, но украинские силы продолжают оказывать сопротивление, удерживая позиции на территории автобазы.

Угледарское направление


Подразделения ВС РФ провели операции по зачистке лесных массивов и заняли стратегически важные позиции в районе Зелёное Поле — Новополь.

В районе Вольного Поля продолжаются активные боевые действия. Российские войска сжимают кольцо вокруг Отрадного, атакуя с двух направлений — с севера и юга. В населённом пункте Богатырь российские военные продвинулись на 500 метров, установив контроль над двумя новыми районами.

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Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
SHOT: Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
14 мая 2025, 09:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики ВСУ, замаскированные под российских военных, пытались прорваться в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Диверсионная группа противника ночью высадилась у границы Сумской области. Российские солдаты ликвидировали 25 украинских боевиков.

По данным Telegram-канала, вылазка была совершена недалеко от поселка Новый Путь в Глушковском районе. Украинская колонна ББМ продвигалась к Павловке Сумской области. На окраине высадились до 25 военнослужащих, которые были одеты в форму, похожую на российскую.

Уточняется, что стрелкового боя у границы не было, поскольку российские пограничники изначально следили за передвижениями диверсантов.

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#солдаты
#вс рф
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#курская область
#спецоперация
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Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции
Liberation: Зеленский ждет от встречи в Турции прекращения огня и обмена пленных
14 мая 2025, 09:32

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ожидает от возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных. Об этом он заявил в интервью французской газете Liberation.
Зеленский утверждает, что они с Путиным пока не могут прийти к согласию во всех вопросах, но при этом они должны найти формат для прекращения боевых действий.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА на Черным морем и Белгородской областью
14 мая 2025, 07:42

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО уничтожили минувшей ночью 12 украинских беспилотников над Черным морем и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, девять вражеских дронов ликвидировали над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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#минобороны рф
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Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории
Макрон: украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории
14 мая 2025, 07:19

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
По словам французского лидера, боевые действия должны завершиться, а Украина должна оказаться «в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам». Макрон подчеркнул, что переговоры «позволят решить территориальные вопросы», однако Киев ясно осознает, что не сможет вернуть утраченные земли.

До этого глава Франции заявил, что в течение нескольких дней против РФ могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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