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15 мая станет идеальным днем для проведения переговоров между Россией и Украиной, поскольку Луна в Стрельце будет сопутствовать успешному решению важных вопросов. Об этом рассказал астролог и таролог Борис Зак.
«Анализ этого дня в контексте гороскопа Российской Федерации показывает, что день несёт стране успехи в деловых переговорах, особенно связанных с общением с зарубежными партнёрами. День удачен для подписания официальных бумаг и повышения престижа страны в глазах влиятельных лиц», — рассказал Зак в беседе с Life.ru.
Он отметил, что 15 мая стоит проявить сдержанность, так как Луна будет в оппозиции к Юпитеру, а это создаст атмосферу эмоциональных всплесков и недовольства, что может характеризовать поведение Владимира Зеленского.
При этом таро-расклад показал, что отношения между Москвой и Киевом начнут улучшаться именно с 15 мая, однако процесс этот будет небыстрым. Однако США еще несколько лет будут пытаться давить на Россию, чтобы загнать в положение подчинения.
Также астролог, ссылаясь на расклад Таро, отметил, что вопрос с присутствием президента РФ Владимира Путина ещё окончательно не решён, однако работа в этом направлении идёт. При этом дополнительный расклад показал, что присутствие российского лидера на переговорах в Стамбуле никак не отразится на их промежуточном итоге.
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Элина Позднякова