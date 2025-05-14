Глава МИД Франции дерзко высказался о России

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США с Евросоюзом должны задушить российскую экономику санкциями, заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Дипломата цитирует агентство Reuters.
«Перекрытие источников доходов «схватит» Россию за горло», — прокомментировал Барро, говоря об американском санкционном проекте.Перед этим стало известно, что в Евросоюзе согласовали 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что он будет утвержден 20 мая. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, в пакет войдут новые рестрикции. По заявлениям источников, он будет одним из самых слабых.
Коллективный запад пытается давить на Россию на протяжении нескольких лет. Российские власти отмечали, что своими действиями западные страны наносят ущерб мировой экономике.
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Никита Кротов