Стало известно, кто будет представлять США на переговорах России и Украины в Стамбуле

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог прибудут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.
Накануне американский лидер Дональд Трамп отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что главы стран Евросоюза ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести новые антироссийские санкции.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил российский президент на прошлой неделе. США положительно оценили такою инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с Путиным.
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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что главы стран Евросоюза ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести новые антироссийские санкции.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил российский президент на прошлой неделе. США положительно оценили такою инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с Путиным.
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Анастасия Чинкова