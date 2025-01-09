Политолог раскрыл, возможно ли возрождение СССР

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Возрождение СССР, которое прогнозировал на 2025 год основатель ЛДПР Владимир Жириновский, невозможно из-за позиции бывших советских республик. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. Подобный сценарий, по его словам, отвергнут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«И в условиях современных вряд ли мы сможем этот процесс ускорить. Возрождение Советского Союза — это присоединение Украины, Молдавии, Прибалтики, Центральной Азии, Закавказья. Сейчас присоединение полностью территории Украины невозможно. Также Абхазия уже начинает говорить, что она в состав России не войдет. Поэтому это все в таком виде невозможно. А чудо не рассматривается», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Однако, подчеркнул эксперт, в этом году вполне возможно более тесное объединение России и Белоруссии.
В то же время появилась новая информация о возможном расширении другой страны — США. По информации CNN, будущий американский президент Дональд Трамп изучал вариант покупки Гренландии еще в первый свой срок на посту главы государства, сообщают argumenti.ru.
«Представитель Пентагона сказал CNN, что США обеспокоена политической нестабильностью острова, где постоянно ведутся разговоры об отделении от Дании. Из-за этого территория может привлечь внимание России и США, что создаст уязвимость для США в зоне Северного Полюса», — отмечает издание.Читайте также:
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