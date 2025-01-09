Советники Трампа предупредили Данию о серьёзности намерений по Гренландии

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Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили чиновников Дании о серьёзности намерений политика по присоединению Гренландии к Штатам. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванным датских официальных лиц.
Отмечается, что Трамп размышлял о покупке Гренландии ещё во время своего первого президентского срока. Однако в настоящее время ситуация «совершенно иная».
В Дании подчеркнули, что намерения избранного американского президента кажутся очень серьёзными.
В конце прошлого года Трамп объявил о необходимости взять Гренландию под контроль США. В ответ на это гренландский премьер-министр Мюте Эгеде заявил, что остров не продается.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп пока не вступил в должность президента, поэтому его заявления не следует воспринимать серьёзно. Однако иначе они будут рассматриваться уже после его инаугурации, которая состоится 20 января.
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В Дании подчеркнули, что намерения избранного американского президента кажутся очень серьёзными.
В конце прошлого года Трамп объявил о необходимости взять Гренландию под контроль США. В ответ на это гренландский премьер-министр Мюте Эгеде заявил, что остров не продается.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп пока не вступил в должность президента, поэтому его заявления не следует воспринимать серьёзно. Однако иначе они будут рассматриваться уже после его инаугурации, которая состоится 20 января.
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Анастасия Чинкова