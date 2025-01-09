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Советники Трампа предупредили Данию о серьёзности намерений по Гренландии

Фото: iStock/murat4art

Фото: iStock/murat4art

Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили чиновников Дании о серьёзности намерений политика по присоединению Гренландии к Штатам. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванным датских официальных лиц.
Отмечается, что Трамп размышлял о покупке Гренландии ещё во время своего первого президентского срока. Однако в настоящее время ситуация «совершенно иная».

В Дании подчеркнули, что намерения избранного американского президента кажутся очень серьёзными.



В конце прошлого года Трамп объявил о необходимости взять Гренландию под контроль США. В ответ на это гренландский премьер-министр Мюте Эгеде заявил, что остров не продается.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп пока не вступил в должность президента, поэтому его заявления не следует воспринимать серьёзно. Однако иначе они будут рассматриваться уже после его инаугурации, которая состоится 20 января.

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#дональд трамп
#гренландия
#политика
#дания
«Всегда были благодарны России»: глава Приднестровья рассказал о гумпомощи от Москвы
Красносельский: Россия оказывала гумпомощь Приднестровью поставками газа
09 января 2025, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Россия оказывала гуманитарно-техническую помощь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), осуществляя поставки газа. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский в ходе заседания Совбеза.
Он подчеркнул, что российская сторона предложила использовать денежные средства за потребляемый газ для бюджета Приднестровья и для покрытия социальных обязательств. Имелся специальный газовый счёт, обеспечивающий исполнение обязательств перед жителями республики.

Красносельский отметил, что Россия решила оказывать гуманитарно-техническую помощь из-за деструктивной позиции Молдавии, которая сильно ограничивала бизнес в Приднестровье. В 2006 году Кишинёв нарушил меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Тирасполя. Тогда из-за действий молдавских властей разорились многие предприниматели, производства остановились, а Приднестровье столкнулось с падением ВВП.

Политик добавил, что дважды в месяц власти республики отправляют отчёты в ряд российских ведомств, которые касаются расходования средств гумпомощи, предоставляемой Москвой. Это открытый и публичный процесс, а средства направлялись на развитие Приднестровья.

В заключение Красносельский отметил, что республика всегда была благодарна России за предоставляемую помощь.

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#приднестровье
#россия
#гуманитарная помощь
#политика
#газ
#поставки
#бюджет
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Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу
09 января 2025, 10:40

Фото: iStock/Wirestock

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Об этом сообщается в постановлении кабмина, проект которого представил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Отмечается, что законодательная инициатива прозападных сил была поддержана правительством Армении и в ближайшее время будет передана в установленном порядке аппарату Нацсобрания (парламента).

Мирзоян подчеркнул, что в последние несколько лет отношения между Арменией и Евросоюзом активно развивались. Страны ЕС оказали Еревану содействие в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, а также выразили готовность оказать помощь экономическому развитию.

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#армения
#евросоюз
#законопроект
#политика
#страны
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Türkiye: ВС Турции приведены в боевую готовность на случай операции в Сирии
09 января 2025, 10:31

Фото: istockphoto/andriano_cz

Турецкая армия приведена в полную боевую готовность. Это связано с возможной военной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии.
Об этом пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в военных кругах. В публикации отмечается, что Анкара требует от новых сирийских властей принятия решительных мер против террористической организации и продолжает готовиться к любым сценариям развития событий, включая военные действия на территории Сирии. Войска на границе приведены в боевую готовность.

Накануне глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предъявила ультиматум боевикам РПК в Сирии. В случае игнорирования требований турецкой стороны, проведение военной операции станет вполне актуальным.

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#военные
#операции
#турция
#сирия
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Медведев призвал не воспринимать всерьёз идеи Трампа о присоединении Канады и Гренландии
Медведев назвал нереальными идеи Трампа о присоединении Канады и Гренландии
09 января 2025, 10:11

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не воспринимать всерьёз заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады и Гренландии, поскольку они звучат прожектерскими. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.
Медведев отметил, что пока не знает, чем конкретно будет заниматься Трамп во время своего второго президентского срока, однако подчеркнул, что начинает он нескучно.

Вместе с тем, политик убеждён, что Трамп решил переделать мир, чтобы в итоге создать новую, «трамповскую политическую географию». Все эти идеи Медведев назвал абсолютно нереальными и прожектерскими, но тем не менее они выдвигаются.

К прожектерству Медведев, помимо прочего, отнёс идеи о включении Канады и Гренландии в состав Соединённых Штатов.

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#дональд трамп
#сша
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#заявление
#политика
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Politico: Смена главы Пентагона может отразиться на поставках оружия Украине
09 января 2025, 10:10

Фото: istockphoto/icholakov

Контактная группа по Украине может распасться после предстоящего ухода со своего поста министра обороны США Ллойда Остина. Конечно, это отразится и на поставках оружия Киеву.
Об этом пишет издание Politico. В публикации отмечается, что Остин сейчас находится в Германии, где в последний раз в качестве главы Пентагона принимает участие во встрече с союзниками по вопросам оказания военной помощи Украине.

«В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совершенно иначе — если она вообще соберется», — пишут авторы материала.

Обозреватели подчёркивают, что с уходом Остина с должности министра обороны США группа потеряет своего главного «чирлидера» и основателя. Будущая администрация Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания помощи Киеву. Распад контактной группы может стать ударом для Украины, которая и без того уступает позиции России, заключают авторы статьи.

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#сша
#администрация
#украина
#пентагон
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Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой
09 января 2025, 09:16

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вот уже больше года граница между Россией и Финляндией остаётся закрытой. И открывать её в ближайшее время финские власти не намерены.
Об этом заявил журналистам премьер-министр северной страны Петтери Орпо после встречи с лидерами партий и парламентских фракций, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал финский премьер.

По словам Орпо, самой серьёзной проблемой в Балтийском море остаётся «теневой флот» России. По его словам, Евросоюзу и НАТО следует активно искать способы противодействия этой «угрозе».

Финляндия начала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле прошлого года пограничные переходы планировалось открыть, но этого так и не произошло.

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#граница
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Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
Володин: Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
09 января 2025, 09:09

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении в январе рассмотреть меры по защите граждан, особенно детей, от деструктивного контента, который встречается в видеоиграх и других медиа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что поступают многочисленные обращения по поводу сюжетов, содержащих агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.

В своем Telegram-канале Володин запустил опрос среди подписчиков, чтобы выяснить общественное мнение по этому вопросу. По состоянию на 8:30 мск, более 26 тысяч человек приняли участие в голосовании. Результаты показали, что 83% участников поддерживают инициативу, 14% высказались против, а 3% выбрали ответ «все равно».

Эта инициатива вызвана растущей озабоченностью по поводу влияния деструктивного контента на молодежь и необходимость создания безопасной информационной среды для детей. Ожидается, что в январе Госдума примет конкретные решения, направленные на защиту граждан от негативного воздействия медиа.

На недавнем заседании Госсовета в Кремле президент России Владимир Путин поднял вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр как инструмента пропаганды на детей. Он призвал депутатов Государственной Думы провести анализ содержания игр и совместно с правительством выработать соответствующие решения.

Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#володин
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WSJ: Си Цзиньпина возмутили слова экономиста о состоянии экономики Китая
09 января 2025, 08:59

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Китайский лидер Си Цзиньпин пришёл в ярость из-за слов экономиста Гао Шаньвэня. Тот допустил возможность завышения Пекином официальных данных об экономическом росте государства.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что председатель КНР поручил привлечь к ответственности экономиста, который допустил, что реальные показатели роста ВВП Китая в последние годы могут быть более чем в два раза ниже официальных.

В декабре 2024 года Гао Шэньвэнь высказал мнение, что в последние два-три года рост ВВП в Китае составлял около двух процентов, тогда как согласно официальной статистике его показатель был равен пяти процентам.

Ещё большее негодование Си Цзиньпина вызвали сомнения экономиста в том, что руководство КНР способно предпринять реальные шаги для стимулирования экономического роста.

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#китай
#си цзиньпин
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Додик: Европа теряет миллиарды из-за Украины и к тому же проигрывает России
09 января 2025, 08:03

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Европа за время конфликта на Украине потеряла уже миллиарды евро. К тому же она очевидно проигрывает России и её лидеру Владимиру Путину.
Об этом в эфире государственного Радио и телевидения заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в своём выступлении по случаю 33-й годовщины образования РС БиГ. Он отметил, что Путин побеждает потому, что с самого начала «был прав».

«Ещё в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности - прим. ред.) Путин сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите". И оказался прав», — сказал президент РС БиГ.

Додик напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что Запад всё время вооружал Киев, несмотря на Минские соглашения. Поэтому, по словам президента, смешно обвинять Путина в том, что он защищает свою страну.

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