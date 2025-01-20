Путин заявил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США

Президент России Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности заявил президент России Владимир Путин.
«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса...», — сказал российский лидер.Президент России добавил, что целью диалога должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе.
Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится не раньше марта 2025 года.
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Анастасия Ларина