Ynet: ХАМАС вручили «подарки на память» освобожденным заложницам в Газе

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Представители радикального палестинского движения ХАМАС вручили освобожденным израильским заложницам пакеты с «подарками и сувенирами на память». Об этом пишут в Ynet.
Отмечается, что подарки вручили троим израильтянкам, которые провели в плену 470 дней. В бумажных пакетах боевики дали женщинам сертификаты об освобождении, сувениры и открытки с видами Газы. Палестинские источники опубликовали соответствующее видео, на котором израильтянки получают подарки с текстом на арабском и иврите.
Военные Израиля 19 января заявили о пересечении границы с Палестиной трех заложниц. Их отпустили в рамках соглашения о прекращении огня в сектора Газа. Женщины являлись военными корректировщиками.
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