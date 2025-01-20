В Латвии хотят ограничить доступ россиян к критической инфраструктуре страны

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В Латвии хотят запретить россиянам занимать должности в управлении объектами критической инфраструктуры. Об этом пишет портал Delfi.
Инициатива о запрете была разработана органами латвийского МВД. Ведомство направит ограничение в рамках поправок к закону о национальной безопасности. Согласно ему, управленческие должности на объектах критической инфраструктуры будет запрещено занимать гражданам России и Белоруссии, а также юридическим лицам, зарегистрированным на территории этих стран.
Поводом для инициативы стала необходимость в «укреплении защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры». В связи с этим россиянам и белорусам ограничат работу на тех должностях, на которых имеется доступ к информации или технологическому оборудованию, значимому для функционирования. Исключением является разрешение от Службы государственной безопасности Латвии.
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