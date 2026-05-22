Политолог раскрыла основную задачу США в отношениях с ЕС

22 мая 2026, 16:12

Политолог Еремина: США хотят переложить на ЕС всю материальную ответственность

Страны Евросоюза нуждаются в США больше, чем Америка в них, в этой связи Вашингтон может принимать внешнеполитические решения, не ставя в известность своих европейских партнеров. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.





Она уточнила, что США требуют от европейцев выполнения всех требований. Даже несущественное сокращение американского контингента в Европе вызывает там бурю дискуссий и эмоций.



По ее мнению, госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Швецию, вероятно примирительно скажет, что сложившаяся ситуация является временным явлением. Однако это вовсе не означает, что Штаты откажутся от поставленных задач.





«А основная задача — переложить весь груз материальной и финансовой ответственности, а также все риски на других партнеров и обеспечить приток постоянный денег в Штаты и безопасность самих США», — пояснила Еремина в разговоре с «Известиями».