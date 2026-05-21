В Госдуме считают, что Европа создаст армию, способную противостоять США

21 мая 2026, 13:24

Депутат Журавлев: Европа может за 12 лет создать армию для противостояния США

Европа может создать единую армию, которая сможет противостоять США, уже через 8–12 лет. Такое развитие событий не исключил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что Европа в состоянии вести боевые действия уже сейчас. Так, по его словам, все думали, что когда США перестанут помогать Киеву, то «Украина закончится». Однако этого не произошло из-за продолжения поддержки со стороны европейских стран.





«В ближайшие 8–12 лет страны ЕС вполне способны сделать боевую армию, которая способна выполнять серьезные боевые задачи. Они ведут такие рассуждения о создании европейской армии все чаще и чаще. И то, что она будет создана, я даже не сомневаюсь в этом», — отметил Журавлев.