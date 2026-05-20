США устроили гонку вооружений после российского «Сармата»
Запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный после успешных испытаний российского комплекса «Сармат», подтверждает продолжение гонки вооружений, инициатором которой выступают Соединенные Штаты. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин.
По словам эксперта в беседе с URA.RU, эскалация началась с выхода Вашингтона из ключевых договоров в сфере контроля над вооружениями. Ранее 20 мая Космические силы США сообщили об успешном тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки.
«Инициатором ее выступили американцы, которые при администрации Джорджа Буша-младшего вышли из договора по ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны прекратил действовать в 2022 году — прим. ред.), а потом при Трампе вышли из Договора по ракетам средней и малой дальности (РМСД, США вышли из договора в 2019 году — прим. ред.), а потом не пролонгировали СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. ред.)», — пояснил Блохин.
Как уточняет РБК со ссылкой на американский релиз, аппарат преодолел порядка 6,8 тысячи километров. Это уже второй испытательный запуск с марта текущего года. Примечательно, что пуск состоялся после того, как 12 мая Россия успешно протестировала ракету «Сармат». О результатах доложил президенту Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Российский комплекс разрабатывался как ответ на выход США из договора по ПРО в 2002 году. Отмечается, что «Сармат» способен преодолевать существующие системы противовоздушной обороны, двигаясь как по баллистической, так и по суборбитальной траектории. Дальность полета ракеты превышает 35 тысяч километров.