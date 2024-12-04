Политолог рассказал, как избежать революции в Грузии

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Власти Грузии смогут избежать революции, если будут аккуратно и в то же время жестко подавлять протесты. Об этом заявил политолог Васо Капанадзе. По его словам, руководству страны важно действовать в рамках закона.
«Они обязаны выстоять,они обязаны и дальше контролировать ситуацию с помощью своих сторонников, с помощью правоохранительных органов. Они работают четко, не дают возможности деструктивным силам организовать в Тбилиси и в целом в стране очередную революцию, очередной государственный переворот. <…> В любом случае властям нужно действовать аккуратно, решительно, иногда жестко, но в рамках закона», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.Капанадзе добавил, что правящую партию ждет тяжелое противостояние, так как оппозиция может еще больше накалить обстановку. По информации политолога, организаторы протестов уже вывели на улицы не только студентов, но и школьником с учителями.
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