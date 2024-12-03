Попытка Майдана в Грузии провалена, считает премьер Кобахидзе

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Оппозиция в Грузии потерпела неудачу в попытках реализовать в стране сценарий украинского Майдана и совершить государственный переворот. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«"Нацмайдан" в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки воплотить такой сценарий», — сказал он, выступая на брифинге перед журналистами.
По словам главы грузинского правительства, организаторы беспорядков в Грузии, в том числе неправительственные организации, не уйдут от ответственности. Он подчеркнул, что лидеры и вдохновители оппозиции сами не митингуют, а сидят по кабинетам, но это ничего не значит.
В ходе акций протеста минувшей ночью грузинские правоохранители задержали 34 человека. Недовольные в ходе уличных беспорядков бросали в сотрудников полиции пиротехнику и зажигательные смеси.
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По словам главы грузинского правительства, организаторы беспорядков в Грузии, в том числе неправительственные организации, не уйдут от ответственности. Он подчеркнул, что лидеры и вдохновители оппозиции сами не митингуют, а сидят по кабинетам, но это ничего не значит.
В ходе акций протеста минувшей ночью грузинские правоохранители задержали 34 человека. Недовольные в ходе уличных беспорядков бросали в сотрудников полиции пиротехнику и зажигательные смеси.
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Александр Бойцов