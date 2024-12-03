«Грузинская мечта» опровергла слухи об отставке Гарибашвили

Фото: iStock/ rarrarorro
Слухи об отставке председателя «Грузинской мечты», экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии, проинформировала телекомпания «Мтавари архи».
«По нашей информации, Ираклий Гарибашвили покинул «Грузинскую мечту», — сообщалось в заявлении телеканала.
Представитель правящей партии опроверг слухи об отставке председателя Ираклия Гарибашвили.
«Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается», — сказал телекомпании один из членов партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гия Вольский.
Ранее главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС). Они обратили внимание, что жители республики вышли на улицы в качестве подтверждения своего стремления вступить в ЕС.
Читайте также:
Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами
Медведев оценил происходящее в Грузии
В Тбилиси силовики начали разгон акции протеста с помощью водомета
Ольга Енгалычева