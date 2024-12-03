Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами

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Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, 30 процентов из идентифицированных на акциях в столице Грузии лиц — представители иностранных государств, передало агентство ТАСС.
«Необходимо выяснить, что происходит. Кто-то ведь должен объяснить эту странность?» — поинтересовался Мамука Мдинарадзе.
Ранее сообщалось, что один из полицейских загорелся во время акции протеста в Тбилиси. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с представителями правоохранительных органов.
Главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос заявлял, что действия властей Грузии в рамках прекращения беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС).
Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
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