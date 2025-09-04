Политолог рассказал, почему Трамп опасается сближения России, Китая и КНДР

04 сентября 2025, 11:24

Политолог Ткаченко: Трамп понял, что страны Евразии стремятся к развитию без США

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Военный парад в Пекине и прошедший саммит Шанхайской организации сотрудничества стали поводом для обеспокоенности бывшего президента США Дональда Трампа.





Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в интервью NEWS.ru заявил, что именно эти события подтолкнули американского политика обвинить Россию, Китай и КНДР в создании «заговора» против Соединённых Штатов.



Эксперт отметил, что Трамп, вероятно, осознал: в Евразии формируется альянс, который стремится к самостоятельному развитию, минуя участие США.





«Речь идет фактически о консолидации сил в Евразии, которые видят мир без Америки, планируют развиваться в пространстве, не включающем США с точки зрения военных вопросов, безопасности, технологий, инвестиций, торговли и так далее», — пояснил Ткаченко.