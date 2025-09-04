«Одержим реваншем»: В СВР заявили о жажде мести канцлера ФРГ за разгром нацистов
Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации распространила заявление, в котором прокомментировала недавние высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России о реванше за разгром нацистской Германии.
В ведомстве связали позицию немецкого политика с его личной биографией.
«Канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — сообщили в пресс-службе СВР.Ранее канцлер ФРГ выступил с рядом заявлений. 31 августа он призвал к усилению санкционного давления на Россию, а 30 августа заявил, что Германия «уже находится в состоянии конфликта» с РФ, обвинив Кремль в дестабилизации обстановки внутри страны. Отмечается, что пресс-секретарь России Дмитрий Песков отреагировал на это иронично, а французский политик Флориан Филиппо назвал слова Мерца «приступом безумия».