04 сентября 2025, 10:35

СВР: Мерц жаждет реванша за поражение нацистской Германии

Фридрих Мерц (Фото: www.bundestag.de/)

Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации распространила заявление, в котором прокомментировала недавние высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России о реванше за разгром нацистской Германии.





В ведомстве связали позицию немецкого политика с его личной биографией.

«Канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — сообщили в пресс-службе СВР.

