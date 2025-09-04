Минобороны РФ: ПВО уничтожило 46 украинских БПЛА за ночь

04 сентября 2025, 07:23

Фото: iStock/NiseriN

В прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.