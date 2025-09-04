Минобороны РФ: ПВО уничтожило 46 украинских БПЛА за ночь
В прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, из общего числа уничтоженных БПЛА, 24 были сбиты над Ростовской областью, 16 — над акваторией Черного моря, 4 — над Краснодарским краем, и 2 — над Волгоградской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
