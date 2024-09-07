Политолог Саймс назвал обвинения США в отмывании денег абсурдными и лживыми

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Министерство юстиции США предъявило обвинение в нарушении санкций и отмывании денег известному американскому политологу, ведущему ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» Дмитрию Саймсу. Он назвал эти действия «беспределом и наглой ложью».
Обвинения также были предъявлены супруге Саймса Анастасии. Им грозят многолетние тюремные сроки. В разговоре с изданием «Коммерсант» политолог охарактеризовал действия американского Минюста как умелое сочетание полуправды и откровенной выдумки.
Саймс пояснил, что «отмывание денег» по версии Минюста США заключается в том, что он часть своей зарплаты, которая поступала на счет «Росбанка» в Москве, банка, которым пользуется «Первый канал», переводил на свой счёт в банке в Вашингтоне. Делал он это для того, чтобы платить американские налоги, в чём, по его словам, нет не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного.
Конечно, из-за наложенных американских санкций эти деньги невозможно было перевести напрямую, отметил политолог. Поэтому пришлось использовать сторонний банк. Но слышать заявления американских властей о том, что он что-то скрывал, просто смешно, считает Саймс. Они сами наставили препон для нормальных взаиморасчётов между странами, но все транзакции при желании легко проследить.
Относительно нарушения политологом санкций США против «Первого канала», то Саймс счёл здесь необходимым напомнить чиновникам о том, о чём они, по видимому, забыли: о Конституции Соединённых Штатов, гарантирующей ему, как журналисту, свободу слова и печати. Кроме того, американец напомнил властям о том, что санкции против «Первого канала» не были одобрены Конгрессом США. Был только указ министерства финансов о запрете взаимодействия с российскими федеральными СМИ, который был сформулирован очень расплывчато.
Выдвинутые против него обвинения носят уже не просто политизированный, а просто сфальсифицированный характер, заключил Саймс.
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Саймс пояснил, что «отмывание денег» по версии Минюста США заключается в том, что он часть своей зарплаты, которая поступала на счет «Росбанка» в Москве, банка, которым пользуется «Первый канал», переводил на свой счёт в банке в Вашингтоне. Делал он это для того, чтобы платить американские налоги, в чём, по его словам, нет не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного.
Конечно, из-за наложенных американских санкций эти деньги невозможно было перевести напрямую, отметил политолог. Поэтому пришлось использовать сторонний банк. Но слышать заявления американских властей о том, что он что-то скрывал, просто смешно, считает Саймс. Они сами наставили препон для нормальных взаиморасчётов между странами, но все транзакции при желании легко проследить.
Относительно нарушения политологом санкций США против «Первого канала», то Саймс счёл здесь необходимым напомнить чиновникам о том, о чём они, по видимому, забыли: о Конституции Соединённых Штатов, гарантирующей ему, как журналисту, свободу слова и печати. Кроме того, американец напомнил властям о том, что санкции против «Первого канала» не были одобрены Конгрессом США. Был только указ министерства финансов о запрете взаимодействия с российскими федеральными СМИ, который был сформулирован очень расплывчато.
Выдвинутые против него обвинения носят уже не просто политизированный, а просто сфальсифицированный характер, заключил Саймс.
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Александр Бойцов