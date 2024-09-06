Захарова назвала обвинения США против RT нарушением свободы слова

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения, выдвинутые против RT в США, являются очередным доказательством нарушений Штатами свободы слова.
«Мы будет ставить этот вопрос, приводить в качестве очередного доказательства виновности США в нарушении прав человека, в наступлении на свободу слова и в покушении на демократические основы. Речь идёт не только о покушении на принципы демократии, но и на ту самую американскую демократическую модель, которой США так гордились», — приводит RT слова Захаровой.
А зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что Западу не удалось и в будущем не удастся изолировать Россию от остального мира. Это доказывают итоги Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024.
«ВЭФ — площадка для диалога между органами власти и бизнесом на международном уровне. Здесь происходит плотное общение, обсуждение различных инициатив. Итог — подписание договоров о сотрудничестве, соглашений. В этом году была рекордная сумма, на которую были подписаны контракты. Это говорит о том, что несмотря ни на какие санкции Россия не осталась в изоляции», — приводят «Известия» слова Спиридонова со ссылкой на «Дума ТВ».
Ранее народный артист России Евгений Князев выразил поддержку RT на фоне санкций и отметил огромную аудиторию телеканала во всём мире.
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