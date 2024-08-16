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В США прошли обыски у ведущего «‎Первого канала»

Rappahannock News: в США ФБР обыскивает дом, принадлежащий политологу Саймсу
16 августа 2024, 08:51
Фото: istock/TheaDesign

Фото: istock/TheaDesign

В Соединенных Штатах Америки ФБР обыскивает дом, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему «‎Первого канала» Дмитрию Саймсу. Об этом информирует Rappahannock News.
Сообщается, что многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрёл его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.

Представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на просьбу предоставить информацию о ситуации заявила, что ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность.



По словам Саймса, он находится за пределами страны и не был уведомлен о каких-либо действиях. Политолог пояснил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

Дмитрий Саймс — американский политолог, историк и учёный. С 2018 года Дмитрий Саймс часто появляется на «Первом канале» в качестве ведущего общественно-политического ток-шоу «Большая игра». В 2015 году Дмитрий Константинович выпустил книгу «Путин и Запад. Не учите Россию жить!».

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Названа реальная причина нападения ВСУ на Курскую область
Патрушев: атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима
16 августа 2024, 07:57

Фото: istock/Olha Romaniuk

Атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. С таким заявлением выступил помощник президента России Николай Патрушев. Об этом информирует газета «Известия».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — отметил он в беседе с изданием.

По его мнению, атака на Курскую область была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада. Заявления США о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности, отметил он.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Почему послы Бангладеш срочно возвращаются на родину
МИД Бангладеш отозвал своих послов из России и еще шести стран
16 августа 2024, 06:40

Фото: istock/rarrarorro

Министерство иностранных дел Бангладеш приняло решение отозвать своих послов и верховных комиссаров из семи стран, включая Россию. Как сообщает местное издание The Daily Ittefaq, в числе отозванных дипломатов — послы в США, России, Саудовской Аравии, Японии, Германии, ОАЭ и Малайзии. Все они должны немедленно вернуться в Дакку по указанию правительства.
Этот шаг был предпринят на фоне продолжающихся протестов в Бангладеш, начавшихся в конце июня. Участники протестов требовали ликвидации системы квот, которая резервировала до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие считали эту систему дискриминационной.

Несмотря на решение Верховного суда Бангладеш от 21 июля, которое отменило большинство квот на госдолжности, протесты не утихли. На их фоне 5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В тот же день президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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Армянский учебник вызвал скандал: чему учат армянских школьников о России
МИД России осудил армянский учебник истории за «искажение фактов»
16 августа 2024, 06:20

Фото: istock/Drazen Zigic

МИД России выразил резкую критику в адрес армянского учебника по истории для 8 класса, заявив, что в нем «искажены события, происходившие на Южном Кавказе в конце XVIII — начале XIX веков». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, подчеркивается, что особенно спорной является глава под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России».
По мнению российских дипломатов, учебник содержит попытку пересмотра итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов. В частности, Туркманчайский мирный договор, который завершил конфликт и в результате которого Восточная Армения вошла в состав Российской империи, в учебнике представлен как «аннексия». В МИД России заявили, что такая трактовка способна вызвать удивление у любого историка, поскольку договор ранее рассматривался как имеющий «огромное значение для будущего восстановления армянской государственности».

Министерство обратило внимание на то, что цифровая версия учебника была размещена на официальном сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении для формирования заказа на 2024/2025 учебный год. В МИД России подчеркнули, что подобное изложение исторических событий может негативно повлиять на двусторонние отношения и вызвать недоумение среди историков и специалистов по международным отношениям.

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#россия
#мид
#учебник
#учебный год
#отношения
#армения
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Тайные планы НАТО раскрыты: Россия может потерять доступ к Балтийскому морю
Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию доступа к Балтийскому морю
16 августа 2024, 04:51

Фото: istock/eugenesergeev

Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, заявил, что западные страны намерены превратить Балтийское море в «внутреннее море» НАТО. По его мнению, Россию хотят лишить выхода к нему.
В интервью «Известиям» Патрушев указал, что НАТО использует новые страны-участники, такие как Швеция и Финляндия, для реализации этой стратегии.

По мнению Патрушева, Запад не только стремится ограничить российское присутствие в Балтийском море, но и на Черном море, где ожидается усиление натовского присутствия. Он отметил, что такие действия противоречат Конвенции Монтре, и обвиняет США и их союзников в игнорировании или попытках пересмотра международных соглашений для расширения своего влияния в Мировом океане.

Ранее Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.

По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.

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#сша
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#нато
#финляндия
#запад
#атака
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США дают карт-бланш террористам: посол Антонов объяснил молчание американских властей
Посол Антонов: США легитимизируют терроризм в ситуации с «Северными потоками»
16 августа 2024, 02:40

Фото: istock/Jon Rehg

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США в ситуации с подрывом «Северных потоков» фактически легитимизируют терроризм. Об этом дипломат сообщил в Telegram-канале российского посольства в США.
Антонов отметил, что молчание американских властей по поводу инцидента является показателем их скрытого одобрения подобных действий. По его словам, такое поведение можно расценить как предоставление карт-бланша на аналогичные преступления в будущем.

Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал немецкое правительство потребовать от Украины и Польши возмещения ущерба, причиненного подрывами «Северных потоков».

Ранее Патрушев отметил, что усилиями Вашингтона были созданы предпосылки, которые привели к нынешней ситуации, когда Украина рискует утратить часть своих земель. По его словам, некоторые американские союзники уже давно нацелены на определённые украинские территории.

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#сша
#август
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#украина
#нато
#сво
#всу
#антонов
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Патрушев уже объяснил, чем для Украины обернулась «дружба» с США
Патрушев: США создали условия для утраты Украиной территорий и суверенитета
16 августа 2024, 02:30

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

Власти США сделали всё необходимое, чтобы Украина потеряла контроль над своими территориями и утратила суверенитет, заявил помощник российского президента Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Патрушев отметил, что усилиями Вашингтона были созданы предпосылки, которые привели к нынешней ситуации, когда Украина рискует утратить часть своих земель. По его словам, некоторые американские союзники уже давно нацелены на определённые украинские территории.

Также Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.

По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.

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#конфликт
#политика
#украина
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Дочь попавшего под травлю ВСУ курского пенсионера рассказала, как он пропал
Как пропал терпевший издевки нацистов ВСУ курский пенсионер, рассказала дочь
15 августа 2024, 22:28

Фото: Минобороны РФ

Дочь 74-летнего жителя Курской области, ставшего жертвой издевательств украинских нацистов, рассказала о его пропаже. Она поделилась подробностями в интервью, которое опубликовал Telegram-канал Daily Storm 15 августа.
«После атаки на Курскую область я перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать безопасное жилье», – объяснила женщина.

Однако на следующий день ей не удалось вернуться в Суджу, так как в город никого не пускали.

Она отметила, что украинские боевики выложили два видео с ее отцом. «На втором ролике он выглядел просто ужасно», – добавила дочь. По ее словам, у мужчины не видно одного глаза. Причину, по которой пенсионер покинул дом, она не знает.
«Я надеюсь, что он жив и его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас», –выразила женщина беспокойство о судьбе отца.

Ранее поведение украинских нацистов в касках карательного отряда СС прокомментировали в ООН. Там лишь осудили использование нацистской символики.

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С начала СВО США потратили на Украину и НАТО $174,19 млрд
США: Расходы на Украину и усиление НАТО с начала СВО составили $174,19 млрд
15 августа 2024, 22:09

Фото: сайт НАТО

Соединенные Штаты сообщили, что с конца февраля 2022 года их расходы на помощь Украине и укрепление НАТО составили $174,19 млрд. Об этом говорится в совместном отчете Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.
«С февраля 2022 года конгресс США выделил свыше $174,19 млрд дополнительного финансирования для ответа США на действия России», – заявили авторы доклада.

В эту сумму также входит пакет помощи в размере $61 млрд, согласованный в апреле 2024 года. Авторы подчеркивают, что объем поставляемого на эти деньги оружия не в состоянии обеспечить среднесрочные потребности.

В отчете уточнили, что в полную сумму входят расходы на поставку оружия Украине, траты на замещение военных складов США, бюджетную поддержку Киеву, гуманитарные расходы и помощь НАТО.

Отметим, что помимо США власти ФРГ до конца года намерены передать киевскому режиму 30 танков 1A5, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также 10 зенитных самоходок Gepard.

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#оон
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#всу
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ООН прокомментировала глумление над курским пенсионером нацистами ВСУ
ООН осудила ряженых в нацистские шлемы боевиков ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 21:46

Фото: istockphoto/SanderStock

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает против «всех символов нацизма». Он прокомментировал видео, на котором украинские боевики в Курской области, одетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером.
Кадры с издевательствами над пожилым человеком из Курской области опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц. На видео нацисты из ВСУ в касках с символикой карательного отряда СС, копируя немецкий акцент, травят беззащитного пенсионера. Мужчину называли «русским Иваном» и посылали «идти пить водку».

Вопиющую ситуацию прокомментировали в ООН, отметив, что проявление нацистской символики организация не приемлет.

«ООН выступает против всех символов нацизма», – заявил Хак, комментируя инцидент РИА Новости. Зампредседателя генсека подчеркнул, что использование подобной символики неприемлемо.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал за информацию об издевавшихся над пенсионером нацистах награду в пять миллионов рублей.

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