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В Соединенных Штатах Америки ФБР обыскивает дом, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему «Первого канала» Дмитрию Саймсу. Об этом информирует Rappahannock News.
Сообщается, что многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрёл его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.
Представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на просьбу предоставить информацию о ситуации заявила, что ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность.
По словам Саймса, он находится за пределами страны и не был уведомлен о каких-либо действиях. Политолог пояснил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.
Дмитрий Саймс — американский политолог, историк и учёный. С 2018 года Дмитрий Саймс часто появляется на «Первом канале» в качестве ведущего общественно-политического ток-шоу «Большая игра». В 2015 году Дмитрий Константинович выпустил книгу «Путин и Запад. Не учите Россию жить!».
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Представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на просьбу предоставить информацию о ситуации заявила, что ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность.
По словам Саймса, он находится за пределами страны и не был уведомлен о каких-либо действиях. Политолог пояснил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.
Дмитрий Саймс — американский политолог, историк и учёный. С 2018 года Дмитрий Саймс часто появляется на «Первом канале» в качестве ведущего общественно-политического ток-шоу «Большая игра». В 2015 году Дмитрий Константинович выпустил книгу «Путин и Запад. Не учите Россию жить!».
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Дарья Осипова