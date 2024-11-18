Политолог Савельев озвучил цель второго срока Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Политолог Григорий Савельев высказал мнение о том, что основной цель новоизбранного президента США Дональда Трампа является войти в историю.
«Цель второго срока Трампа — войти в историю. Ни больше ни меньше. Президентом Трамп уже был, миллиардером тоже, его амбиции удовлетворены. Ему 78 лет, жизнь, как ни крути, заканчивается, и он думает о том, что оставит после себя. Хочет оставить процветающую Америку — помочь стране, которая дала ему всё», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.Такой же видит цель политолог Юрий Светов в разрешении нынешнего президента США Джо Байдена использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.
«В силу того, что он отходит от большой политики, у него есть желание и отомстить, и в то же время попытаться войти в историю. В его решении есть две потенциальные основные цели. Первая – создать проблемы для Трампа, который заявлял о том, что хочет завершить этот конфликт. Вторая – надежда переломить ситуацию на Украине, таким образом Байден останется в истории человеком, который, по его замыслу, помог нанести поражение России», – приводит «Петербургский дневник» слова Светова.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разрешение администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России может быть не столько стремлением помочь Владимиру Зеленскому, сколько желанием испортить жизнь новоизбранному лидеру страны Дональду Трампу.
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