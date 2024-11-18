Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разрешение администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России может быть не столько стремлением помочь Владимиру Зеленскому, сколько желанием испортить жизнь новоизбранному лидеру страны Дональду Трампу.
«Уходящая администрация уже ни за что не отвечает и может спокойно дать разрешение даже на массовый штурм. А у администрации Трампа потом возникнет огромное количество проблем из-за этого. Поэтому вполне возможно, что разрешение дано даже не для того, чтобы поддержать Зеленского, хотя демократическая администрация активно его поддерживала, а чтобы сильно испортить жизнь Трампу», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.
А заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук отметил, что Трамп, придя в январе следующего года на свой пост, может отменить такое решение Байдена.
«Трамп сможет попытаться отменить это решение только после того, как вступит в должность. При этом ещё есть гипотетический вариант, что ему вообще не будет передана власть. Например, если он будет слишком сильно ратовать за то, чтобы не ссориться с Россией и восстанавливать отношения. Его могут обвинить в госизмене. И тогда возникнет вопрос – а как вообще передавать власть в таких условиях. То есть задача – спутать Трампу карты», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.
Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявлял, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.
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Мелисса Тимофеева