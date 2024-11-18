Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ

18 ноября в Рио-де-Жанейро стартовал Саммит лидеров G20. К обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета переговоров — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход. О том, кто представляет Россию, почему не позвали Владимира Зеленского и какие еще вопросы планируется обсудить – читайте в материале «Радио 1».