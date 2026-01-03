В Германии высказались о последствиях действий США в Венесуэле в вопросе Украины

03 января 2026, 19:28

Ишингер: действия США в Венесуэле лишают их аргументов против России по Украине

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Действия США в Венесуэле подрывают доводы о недопустимости вмешательства России в украинские события без решения Совбеза ООН.





Соответствующее заявление в соцсети X сделал исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Ранее журналист Financial Times Гидеон Рахман также указал в X на проявления двойных стандартов в международной политике.





«Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле — без мандата ООН, — то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?» — задается вопросом Ишингер.