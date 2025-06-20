Политолог Сергей Марков исключил ядерный удар США по Ирану
Политолог Сергей Марков: США не станут применять ядерное оружие против Ирана
Политолог Сергей Марков исключил возможность нанесения США ядерного удара по Ирану. По его мнению, это противоречит позиции Трампа и мировой общественности и негативно скажется на репутации Вашингтона.
Марков считает, что США могут уничтожить иранские ядерные объекты обычными глубинными бомбами. Он также заявил NEWS.ru, что применение ядерного оружия приведет к огромному падению влияния США в мире.
Ранее Трамп допускал удары по ядерным объектам Ирана, считая Иран беззащитным. При этом Тегеран утвердил Договор о партнерстве с Россией, включая военную сферу.
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