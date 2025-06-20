Политолог Сергей Марков исключил ядерный удар США по Ирану

20 июня 2025, 15:02

Политолог Сергей Марков: США не станут применять ядерное оружие против Ирана

Фото: iStock / Gerasimov174

Политолог Сергей Марков исключил возможность нанесения США ядерного удара по Ирану. По его мнению, это противоречит позиции Трампа и мировой общественности и негативно скажется на репутации Вашингтона.