Политолог Сергей Марков исключил ядерный удар США по Ирану

Политолог Сергей Марков: США не станут применять ядерное оружие против Ирана
Фото: iStock / Gerasimov174

Политолог Сергей Марков исключил возможность нанесения США ядерного удара по Ирану. По его мнению, это противоречит позиции Трампа и мировой общественности и негативно скажется на репутации Вашингтона.



Марков считает, что США могут уничтожить иранские ядерные объекты обычными глубинными бомбами. Он также заявил NEWS.ru, что применение ядерного оружия приведет к огромному падению влияния США в мире.

Ранее Трамп допускал удары по ядерным объектам Ирана, считая Иран беззащитным. При этом Тегеран утвердил Договор о партнерстве с Россией, включая военную сферу.

Виктория Иванченко

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