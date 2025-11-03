Президент Финляндии объявил о начале новой ядерной эпохи
Стубб: стратегическая стабильность между державами претерпевает изменения
Президент Финляндии Александр Стубб выступил на открытии Национальных курсов по обороне и заявил, что мир перешёл в новую ядерную эпоху. Слова политика приводит РИА Новости.
Стубб констатировал, что стратегическая стабильность между крупными державами сейчас претерпевает серьёзные изменения.
«Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает», — заявил глава государства.Политик указал, что сложившаяся ситуация ставит перед Финляндией большое количество новых вызовов. По его словам, стране теперь предстоит интенсивно работать над вопросами совместного сдерживания, управления эскалацией и другими актуальными аспектами безопасности.
Ранее в Европе заявили, что третья мировая может начаться с Калининграда.