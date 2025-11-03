Президент Финляндии объявил о начале новой ядерной эпохи

03 ноября 2025, 15:25

Стубб: стратегическая стабильность между державами претерпевает изменения

Фото: Istock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб выступил на открытии Национальных курсов по обороне и заявил, что мир перешёл в новую ядерную эпоху. Слова политика приводит РИА Новости.





Стубб констатировал, что стратегическая стабильность между крупными державами сейчас претерпевает серьёзные изменения.

«Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает», — заявил глава государства.

