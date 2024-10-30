Захарова прокомментировала задержание приехавших освещать выборы в США журналистов

Мария Захарова (Фото: официальный сайт МИД РФ)
Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, которые приехали для освещения президентских выборов в Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат пояснила, что журналисты прошли все необходимые процедуры, получили визы и специальные разрешения, однако, несмотря на это, корреспондентов все равно задержали в аэропорту и допрашивали.
Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.
По словам Захаровой, «в качестве причины были указаны административные резоны». Она заключила, что данный инцидент является абсолютным произволом.
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Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.
По словам Захаровой, «в качестве причины были указаны административные резоны». Она заключила, что данный инцидент является абсолютным произволом.
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Екатерина Коршунова