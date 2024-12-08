Стали известны условия получения Украиной 20 миллиардов долларов за счет активов РФ

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Кабинет министров Украины согласился на условия 40-летнего кредита в размере до 20 миллиардов долларов, предоставляемого через Federal Financing Bank (FFB).
Эта финансовая поддержка осуществляется в рамках инициативы стран G7, предполагающей выделение Украине 50 миллиардов долларов, часть которых поступит из доходов от замороженных российских активов.
Займ предполагает процентную ставку 1,3% годовых и дополнительное привязывание к средним ставкам по казначейским обязательствам США.
Сделка также включает несколько соглашений, таких как договоры покупки сертификатов между Украиной, FFB и USAID, а также обязательства по погашению ссуды.
3 декабря «Радио 1» сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, средства выделяются в рамках президентских полномочий по списанию вооружений со складов Минобороны США.
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«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года. В пользу государства», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина Украины.
Займ предполагает процентную ставку 1,3% годовых и дополнительное привязывание к средним ставкам по казначейским обязательствам США.
Сделка также включает несколько соглашений, таких как договоры покупки сертификатов между Украиной, FFB и USAID, а также обязательства по погашению ссуды.
3 декабря «Радио 1» сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, средства выделяются в рамках президентских полномочий по списанию вооружений со складов Минобороны США.
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Мария Моисеева