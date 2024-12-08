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Стали известны условия получения Украиной 20 миллиардов долларов за счет активов РФ

FFB одорил для Украины кредит на $20 млрд сроком на 40 лет
Фото: iStock/ Pineapple Studio

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Кабинет министров Украины согласился на условия 40-летнего кредита в размере до 20 миллиардов долларов, предоставляемого через Federal Financing Bank (FFB).
Эта финансовая поддержка осуществляется в рамках инициативы стран G7, предполагающей выделение Украине 50 миллиардов долларов, часть которых поступит из доходов от замороженных российских активов.

«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года. В пользу государства», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина Украины.


Займ предполагает процентную ставку 1,3% годовых и дополнительное привязывание к средним ставкам по казначейским обязательствам США.

Сделка также включает несколько соглашений, таких как договоры покупки сертификатов между Украиной, FFB и USAID, а также обязательства по погашению ссуды.

3 декабря «Радио 1» сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, средства выделяются в рамках президентских полномочий по списанию вооружений со складов Минобороны США.

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Украинский дрон атаковал автомобиль со священником
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со священником в Горловке
09 декабря 2024, 01:06

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Горловке на автомобиль православного священника протоиерея Василия Туренко была совершена атака с использованием дрона-камикадзе, сообщает Горловская епархия РИА Новости.
Инцидент произошел во время его поездки с гуманитарной миссией. Удар пришелся на правую сторону вблизи транспортного средства.

«Настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец» протоиерей Василий Туренко подвергся атаке дрона-камикадзе во время развоза гуманитарной помощи. Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю», — отметил представитель епархии.
К счастью, священник не получил травм, однако его автомобиль был поврежден. Теперь отец Василий намерен продолжить свою деятельность, используя автобус.

Ранее подполье сообщило об ударах ВС РФ в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР.

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Стали известны условия получения Украиной 20 миллиардов долларов за счет активов РФ
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Подполье сообщило об ударах в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР
Лебедев: ВС РФ нанесли два удара в сторону ТЭС в Краматорском районе
09 декабря 2024, 00:24

Фото: istockphoto/Diy13

Российские Вооруженные силы нанесли два удара по теплоэлектростанции в поселке Николаевка недалеко от Славянска в Краматорском районе, который находится под контролем Украины, сообщил координатор подпольного движения из Николаевки Сергей Лебедев.
Первый удар был зафиксирован около 22:40, второй произошел через пять минут. По словам Лебедева, которые передает РИА Новости, в момент атаки в зданиях на территории ТЭС могло находиться от 50 до 70 военнослужащих ВСУ.

Информация о последствиях ударов и возможных потерях уточняется.

8 декабря Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении. По его словам, российские войска продолжают наступление под Покровском достаточно свободно.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Пентагоне объявили общую стоимость военной помощи для Украины.

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Посольство США предупредило о высокой угрозе ракетных ударов по Украине
08 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/Panama7

Посольство США в Киеве в срочном порядке предупредило своих граждан о высокой угрозе воздушных ударов по Украине. Заявление опубликовали на сайте американской дипломатической миссии.
«В связи с возросшими угрозами (...) ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — подчёркивалось в сообщении.

Ещё в американском посольстве призвали граждан Соединённых Штатов Америки следить за оповещениями, а ещё без исключений соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину «пришло время» предпринять действия по Украине и мирному урегулированию конфликта. Республиканец уточнил, что КНР может в этом помочь.

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Трамп заявил, что пришло время Путину действовать по Украине
08 декабря 2024, 19:06

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что президенту РФ Владимиру Путину «пришло время» предпринять действия по Украине и мирному урегулированию конфликта.
«Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — обратил внимание избранный президент Соединённых Штатов Америки.

При том Дональд Трамп не уточнил, каким именно образом власти Китайской Народной Республики могут поспособствовать началу мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале отказался от призыва Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Избранный президент США призвал в своей социальной сети остановить «это безумие» — он говорил об украинском конфликте.

По словам Владимира Зеленского, добиться того, что потерь среди украинцев больше не будет, можно только «гарантировав надёжность мира».

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Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении
08 декабря 2024, 17:57

Фото: istockphoto/IherPhoto

Настоящая «головная боль» для Вооружённых сил Украины — это Покровское направление. На этом участке российские военные продолжают активное продвижение.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, российские войска продолжают наступление под Покровском достаточно свободно.

«По-прежнему главное препятствие для нас — только логистика и погода», — подчеркнул он.

Журналист рассказал, что в Курахово бойцы российских подразделений дошли на западе города до крайних многоэтажных домов. За украинскими солдатами остался только простреливаемый частный сектор.

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово в ДНР.

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Axios: Трамп не хотел видеться с Зеленским, Макрон уговорил встретиться втроём
08 декабря 2024, 17:31

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон уговорил избранного президента США Дональда Трампа встретиться втроем с Владимиром Зеленским, хотя таких планов у республиканца не было, сообщило издание Axios.
Встреча прошла недавно и длилась 35 минут.

«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», — говорилось в материале.

Эммануэль Макрон просил Дональда Трампа об этой встрече в дни, которые предшествовали визиту избранного президента Соединённых Штатов Америки в Париж на открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери.

По информации издания The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа «не проявила особого интереса» к вопросу о членстве Украины в НАТО и «возвращению России хотя бы на границы 2022 года».

Встреча началась с того, что Дональд Трамп опоздал на 40 минут. В начале встречи избранный президент США пожал руку Эммануэлю Макрону и подчеркнул перед журналистами, что они давние коллеги.

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#встреча
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#владимир зеленский
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Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
08 декабря 2024, 15:15

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Ранее вновь избранный американский президент призвал в своей социальной сети остановить «это безумие», имея ввиду украинский конфликт. Зеленский с ним не согласился.

«Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент», — написал украинский президент.

По его словам, добиться того, что потерь среди украинцев больше не будет, можно только «гарантировав надёжность мира». Зеленский заявил, что конфликт на Украине невозможно закончить «бумажкой и подписями». Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», как об этом заявлял Трамп.

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#трамп
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Telegraph: Украине придётся отказаться от части территорий ради заключения мира
08 декабря 2024, 14:39

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Украине придётся поступиться частью территорий, если она намерена закончить военные действия в 2025 году. У ВСУ мало шансов оттеснить российские войска с тех рубежей, которые они уже заняли.
Об этом пишет британское издание The Telegraph. В публикации отмечается, что одни украинцы продолжают выступать против любых переговоров с Россией, в то время как другие предпочли бы жить «в маленькой, но более счастливой и безопасной стране».

Авторы материала видят в вынужденном отказе Украины от части территорий «выгоду для всех». Потеря земель на востоке и юге была бы горькой для Киева, но обеспечила бы мир и прочную независимость. Россия взамен получает украинский нейтралитет и сухопутный мост в Крым.

Однако, как сказано в статье, в настоящее время к такому соглашению вряд ли готовы как Киев, так и Москва.

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#москва
#россия
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РИА Новости: в зоне спецоперации из дрона «Баба-яга» сделали БПЛА «Тетя Вера»
08 декабря 2024, 13:41

Фото: iStock/ Diy13

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) из трофейного дрона «Баба-яга» сделали беспилотный летательный аппарат «Тетя Вера», который «доставляет подарки», проинформировало агентство РИА Новости.
На кадрах военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Центр» поделились о том, как прошла модернизация трофейного ударного дрона Украины — его родные двигатели заменили на FPV-дроны.

«Вся уникальность данного дрона составляет четыре FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, под их одновременным управлением», — обратил внимание военнослужащий.

Боец подчеркнул, что «Тетю Веру» будут использовать для доставки боеприпасов и провизии, а ещё при минировании территорий. Третьм вариантом применения беспилотного летательного аппарата может быть использование его в качестве ретранслятора.

Ранее военнопленный Максим Красюха сообщил, что украинские военные с помощью FVP-дрона атаковали своих сослуживцев, которые сдались в плен и перемещались в тыл под руководством российских бойцов.

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#бпла
#модернизация
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#вс рф
#сво
#спецоперация
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