Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Соединённые Штаты готовы перейти к открытому воровству, чтобы продолжить финансирование Украины и её президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что на Украине было принято постановление, санкционирующее получение Киевом займа в сумме 20 миллиардов долларов в рамках инициативы стран G7 по использованию российских замороженных активов.
По мнению Захаровой, за всеми этими политологическими и финансовыми формулировками стоит одно банальное слово — воровство. Она также отметила, что Белый дом не только санкционировал кражу, но и выгодно помог Киеву за чужой счёт.
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«В отсутствии внутриамериканского консенсуса по суммам, которые они готовы тратить на свою украинскую "содержанку", Зеленского, они, видимо, решили перейти к откровенному воровству», — заявила спикер российского МИД.
По мнению Захаровой, за всеми этими политологическими и финансовыми формулировками стоит одно банальное слово — воровство. Она также отметила, что Белый дом не только санкционировал кражу, но и выгодно помог Киеву за чужой счёт.
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Александр Бойцов