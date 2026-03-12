12 марта 2026, 18:26

Фото: iStock/sinonimas

Военный потенциал стран Евросоюза несопоставим с их агрессивными амбициями. Такое заявление сделал политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.





Он подчеркнул, что члены ЕС проводят агрессивную политику. Эксперт также констатировал факт, что европейские страны являются «исторически главными агрессорами» на планете Земля, однако на сегодняшний день они находятся в достаточно плохой форме.





«Большие военные расходы, которые постоянно увеличиваются, и милитаристские заявления, количество которых постоянно растёт, не соответствуют реальному военному потенциалу стран Евросоюза», — заявил Шаповалов в разговоре с RT.