Юрист высказался о последней позиции ЕС по российским активам
В Евросоюзе (ЕС) фактически сняли с повестки идею использовать замороженные российские активы как источник репараций для Украины. Об этом рассказал РИА Новости юрист-международник Владимир Петров.
По его словам, к конфискации резервов решили не переходить из‑за чрезмерных рисков. Эксперт пояснил, что активы, принадлежащие другому суверенному государству, не могут рассматриваться кредиторами как законный денежный ресурс.
Он добавил, что речь идёт не столько об отказе от давления на Россию через тему активов, сколько о признании юридических и финансовых ограничений. Идея «репарационного кредита» для Украины оказалась слишком проблемной и для права, и для рынков.
25 февраля сообщалось, что тему российских активов для Украины сняли с повестки в Германии.
