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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже прошёл «курс молодого президента» и готов сменить Зеленского на посту главы государства. Об этом заявил историк и политолог, бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич.
В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что за время пребывания в должности посла в Великобритании экс-главкома ВСУ должным образом натренировали, он получил все необходимые контакты. Теперь Залужный просто ожидает, когда его вызовут из Лондона в Киев для того, чтобы встать во главе государства.
Оценивая генерала как возможного будущего президента Украины, Станкевиич считает, что это некоторый шаг вперёд. Он считает Залужного более адекватным, чем Зеленский. По мнению политолога, Залужный способен вывести Украину из конфликта, не устраивая большой пожар во всей Европе.
В целом эксперт полагает, что политики на Украине полностью дискредитировали себя и утратили доверие населения. Остатки этого доверия простых людей сохранили только военные. Именно они способны вывести страну из кризиса, заключил эксперт.
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Оценивая генерала как возможного будущего президента Украины, Станкевиич считает, что это некоторый шаг вперёд. Он считает Залужного более адекватным, чем Зеленский. По мнению политолога, Залужный способен вывести Украину из конфликта, не устраивая большой пожар во всей Европе.
В целом эксперт полагает, что политики на Украине полностью дискредитировали себя и утратили доверие населения. Остатки этого доверия простых людей сохранили только военные. Именно они способны вывести страну из кризиса, заключил эксперт.
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Александр Бойцов