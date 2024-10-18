Залужный не смог выговорить слово «цивилизация» на английском и переврал сюжет Шекспира

Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время публичного выступления в Лондоне переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», не смог выговорить на английском слово «цивилизация» и вынужден был обратиться за помощью к переводчику. Видео его выступления выложил украинский телеграм-канал headlines. Дипломат с тяжелым акцентом пытался говорить на английском в течение двух минут.
В момент, когда Залужный решил сравнить происходящее на Украине с трагедией Шекспира, он сказал, что главный герой отравил себя, когда на самом деле тот себя заколол.
«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — сказал Залужный.Читайте также:
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