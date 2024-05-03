Политолог Станкевич заявил о серьёзном выборе перед Грузией

Фото: iStock/Denis Kabanov
Политолог Сергей Станкевич заявил, что Грузия сейчас стоит перед серьёзным выбором пути развития: либо попасть под власть Запада, либо развиваться самостоятельно.
По его словам, первый путь развития страну не устраивает.
Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял о том, что США боятся потерять влияние в Грузии из-за закона об иноагентах.
Читайте также:
Политолог Брутер заявил о страхе США потерять Грузию
Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
«Грузия стоит перед серьёзным выбором дальнейшего пути — либо конфронтация по контракту, с Россией и переход в евроатлантическую сферу влияния, либо стратегическая адаптация к реальности. <…> Грузия попыталась интегрироваться в евроатлантическое сообщество, дело дошло до войны и полураспада страны, и продолжать дальше двигаться по этому пути не хочет», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Станкевич.
Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял о том, что США боятся потерять влияние в Грузии из-за закона об иноагентах.
Читайте также:
Политолог Брутер заявил о страхе США потерять Грузию
Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
Мелисса Тимофеева