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Политолог Стоякин оценил финансовое положение Украины

Политолог Стоякин: Украина не сможет самостоятельно покрыть расходы
31 июля 2024, 10:23
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности. Об этом сообщил политолог Василий Стоякин, передает РИА Новости.


По словам эксперта, в следующем году украинцев может ожидать повышение налогов. Стоякин отметил, что приватизация не принесет Киеву необходимых финансовых средств.

Политолог выразил мнение, ​что в скором времени украинское правительство обратиться к западным ​союзникам за помощью, которую, скорее всего, получат. ​Как утверждает эксперт Ростислав Ищенко, на сегодняшний день главная задача Украины заключается в том, ​чтобы убедить партнеров ​в вопросе целесообразности дальнейшего финансирования.

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МО: Стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил РФ
31 июля 2024, 10:14

В России по решению президента Владимира Путина стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что во время третьего этапа учений запланирована отработка личным составом ракетных соединений Южного и Центрального военных округов учебно-боевых задач по получению боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Кроме того, военные отработают процесс снаряжения ракет-носителей, а также скрытное выдвижение в места, где должны производиться электронные пуски.

При этом бойцы ВКС РФ отработают снаряжение авиационных средств поражения, а также вылеты в районы патрулирования.

Третий этап учения нестратегических ядерных сил РФ направлен на то, чтобы поддержать готовность личного состава и техники для выполнения боевых задач.

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#ес
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Захарова заявила, что цинизм чиновников мирового спорта чудовищен
31 июля 2024, 09:08

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что крайняя степень откровенного цинизма купленных Западом чиновников Международного олимпийского комитета поражает своей чудовищностью.
Таким образом Захарова прокомментировала заявление представителя МОК Марка Адамса, сообщившего, что организация не намерена вмешиваться в израильско-палестинский конфликт. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что история знает такие прецеденты, когда западные государства, ведущие войны, не были дисквалифицированы, а страны иных регионов, включая Индонезию, КНДР, Афганистан и Гватемалу, наоборот, отстранялись от участия в Играх.

Захарова также отреагировала на решение МОК не допустить РФ и Белоруссию до Олимпиады-2024. Политик назвала это «вопиющим случаем двойных стандартов МОК».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
#израиль
#палестина
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Визит «Азова»* вызвал протест в Чехии
Чешский евродепутат Конечна обратилась к главе МИД из-за визита боевиков «Азова»
31 июля 2024, 08:35

Фото: iStock/shock

Полк «Азова»* является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Об этом заявила депутат Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна, пишет РИА Новости.
Политик возмутилась визиту боевиков «Азова»* в Чехию. В этой связи Конечна даже обратилась с заявлением к главе чешского МИД Яну Липавскому.

В письме евродепутат выразила недовольство пребыванием группировки на территории страны и напомнила, что главой полка является украинский националист и расист. Она также отметила, что ранее западные страны осуждали боевиков за их взгляды, однако подход к ситуации изменился после эскалации конфликта на Украине.

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#украина
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Глава ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по резиденции в Тегеране
31 июля 2024, 06:25

Фото: istockphoto/canerozkan

Глава палестинского движения ХАМАС убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Mehr. Гибель главы политбюро также признало само движение ХАМАС в официальном заявлении.
«Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране», — пишет Mehr.
По информации агентства, от обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооружённые отряды радикального палестинского движения ХАМАС.

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#смерть
#хамас
#сектор газа
#обстрел
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ЦАХАЛ: при ударе Израиля по Бейруту погиб высокопоставленный командир «Хезболлы»
31 июля 2024, 06:14

Фото: istockphoto/butenkow

В результате удара ВВС Израиля по ливанской столице Бейруту погиб высокопоставленный командир шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Об этом заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Убитый был правой рукой лидера организации Хасана Насруллы, говорится в сообщении.
«ЦАХАЛ объявляет, что в результате точечного основанного на данных разведки удара израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации «Хезболла» Фуада Шукра или Сейида Мухсена в районе Бейрута», — указано в публикации.
По информации армии Израиля, Шукр был главным помощником генсека Насруллы и советником, который отвечал за планирование и управление военными операциями организации.

Ранее Sky News Arabia сообщал, что «Хезболла» запустила в сторону Израиля несколько групп беспилотников-камикадзе в ответ на удар по Бейруту. Уточнялось, что звенья БПЛА вылетели в сторону Верхней и Западной Галилеи.

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Reuters: ВС США перестали платить зарплату осужденному в России сержанту Блэку
31 июля 2024, 05:47

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Вооруженные силы США перестали платить зарплату сержанту Гордону Блэку, которого приговорили в России к 3 годам и 9 месяцам колонии за угрозу убийством и кражу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных чиновников. Американскому военному остановили выплаты из-за того, что его статус был изменен на «ограничен в гражданских полномочиях», говорится в материале.
По словам властей, если Блэк вернется в США, то его могут снова осудить за неприемлемое поведение. Отмечается, что хоть военному и перестали платить жалованье, его семья сможет продолжать пользоваться имеющимися привилегиями.
«Когда Блэк вернется в США, это, вероятно, повлечет за собой последствия, за, по сути, неприемлемое поведение. Так что армия собирается поступить правильно и наказать его за плохое поведение», — пояснил один из чиновников.
Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным NBC News, военный приехал в РФ без разрешения начальства.

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Тишкевич: белорусская оппозиция в Литве планировала удары БПЛА по территории РБ
31 июля 2024, 04:27

Фото: istockphoto/sommersby

Белорусская оппозиция в Литве планировала удары БПЛА по территории Республики Беларусь, а бывший ученый хотел распылять над страной с воздуха радионуклиды. Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщила бежавшая из Белоруссии и теперь вернувшаяся активистка Ольга Тишкевич. Один из ударов, по ее словам, намеревались нанести по атомной электростанции.
Активистка пояснила, что радикальные оппозиционеры закупили 20 дронов, чтобы ударить ими по территории республики, в том числе по Белорусской АЭС.
«Я говорю: «Вы что с ума посходили? Ударить с территории Литвы по Беларуси?», — заявила Тишкевич.
Она также рассказала, что оппозиционер Юрий Косач поддержал идею бывшего белорусского ученого Олега Дорошкевича, которая заключалась в создании БПЛА, способных переносить радионуклиды.
«Дорошкевич <…> пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами. И применять это сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси», — пояснила Тишкевич.
По словам активистки, противники действующей власти искали спонсоров в Литве, встречались с военными, чтобы разрекламировать своей проект и получить финансирование, и совершенно не думали о последствиях.

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Стали известны условия, при которых против России откроют второй фронт в Грузии
Кобахидзе: против России откроется второй фронт в Грузии при победе Саакашвили
31 июля 2024, 03:54

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Против России откроется второй фронт в Грузии, если на выборах в парламент победит партия бывшего президента Михаила Саакашвили «Национальное движение». Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе для грузинского «Первого канала». Он добавил, что на развитие такого сценария потребовалось бы меньше недели.
«Теоретически, если мы допустим возвращение «Национального движения», мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — поделился прогнозами Кобахидзе.
Ранее грузинский премьер заявлял, что конфликт на Украине закончится в 2025 году, что станет началом перезагрузки отношений Грузии и США. При этом, по его словам, не будет иметь значения, кто находится в администрации — республиканцы или демократы.

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Госдеп: НАТО разрабатывает новую стратегию по России с учетом союза РФ и Китая
31 июля 2024, 03:40

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

НАТО начала разрабатывать новую стратегию в отношении России. Об этом со ссылкой на заявление помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена сообщает ТАСС. По его словам, все участники Североатлантического альянса согласились с тем, что Китай — решающий сторонник России в специальной военной операции на Украине.
«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — заявил О'Брайен.
Ранее Politico сообщало, что некоторые европейские страны НАТО могут отказаться от поставок вооружений и финансовой помощи Украине, если на выборах президента США победит политик Дональд Трамп.

В издании считают, что такой сценарий приведет к расколу НАТО, ведь Трамп уже намекал, что отзовет гарантии безопасности тем государствам, кто продолжит помогать киевскому режиму.

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