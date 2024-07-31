Политолог Стоякин оценил финансовое положение Украины

Фото: iStock/Silent_GOS
Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности. Об этом сообщил политолог Василий Стоякин, передает РИА Новости.
По словам эксперта, в следующем году украинцев может ожидать повышение налогов. Стоякин отметил, что приватизация не принесет Киеву необходимых финансовых средств.
Политолог выразил мнение, что в скором времени украинское правительство обратиться к западным союзникам за помощью, которую, скорее всего, получат. Как утверждает эксперт Ростислав Ищенко, на сегодняшний день главная задача Украины заключается в том, чтобы убедить партнеров в вопросе целесообразности дальнейшего финансирования.
Читайте также:
В 2025 году правительство Украины планирует забрать средства у регионов
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Российский военный врач рассказал о работе в зоне СВО
Екатерина Коршунова