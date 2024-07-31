Российский военный врач рассказал о работе в зоне СВО

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Военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч принял участие в 7 конфликтах и вышел в запас, однако гибель его зятя в ходе СВО вынудила его вернуться в строй. Об отличиях нынешнего конфликта от предыдущих он сообщил в беседе с RT.
По словам военного врача, его зять, Иван Кардашов, участвовал в боях на Южно-Донецком направлении. Он получил серьезное ранение, но его не смогли оперативно лечить в Луганске и отправили в Ростов-на-Дону. По дороге Кардашов умер от потери крови.
Михалыч сообщил, что на могиле зятя он понял, что было сделано неправильно. На сегодняшний день ВС России нуждаются не в автоматах, а в дронах, добавил хирург.
Михалыч отметил, что многим специалистам на линии боевого соприкосновения требуется обучение. Еще одной сложностью он назвал недостаточный опыт врачей в лечении ранений от кассетных боеприпасов.
Хирург также заметил, что ВСУ ведут конфликт без правил.
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Михалыч сообщил, что на могиле зятя он понял, что было сделано неправильно. На сегодняшний день ВС России нуждаются не в автоматах, а в дронах, добавил хирург.
Михалыч отметил, что многим специалистам на линии боевого соприкосновения требуется обучение. Еще одной сложностью он назвал недостаточный опыт врачей в лечении ранений от кассетных боеприпасов.
«Мы не ожидали диверсий со стороны местных жителей. В населённом пункте Тарасовка на Купянском направлении нам отравили воду. И если бы нам не привезли из Липецка большой запас воды, мы бы все отравились», — приводит слова Михалыча RT.
Хирург также заметил, что ВСУ ведут конфликт без правил.
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Екатерина Коршунова