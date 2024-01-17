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США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций

AP: Белый дом хочет вновь внести хуситов в список террористических организаций
17 января 2024, 01:38
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты намерены вновь вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Это решение вашингтонская администрация приняла на фоне многочисленных атак хуситов на суда в Красном море, передает Associated Press.
В 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов из американского списка террористических организаций.

Во вторник, 16 января, военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС. Сариа также подчеркнул, что подобные атаки продолжатся для исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.


Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.

На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.

Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.

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#йемен
#сша
#хуситы
#террористы
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Советник президента США Салливан заявил о формировании нового миропорядка
17 января 2024, 01:43

Фото: iStock/wooyaa

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления на ВЭФ в Давосе заявил о формировании нового миропорядка. Об этом пишет РБК.
Экс-министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, выступающий в роли модератора сессии, сказал, что после окончания холодной войны установился определенный миропорядок, основанный на верховенстве закона и демократических ценностях, но сейчас складывается впечатление, что такой порядок больше не актуален в мире и формируется новый.

На это Салливан ответил, что на фоне конца одной эры и начала другой действительно формируется новый миропорядок. Советник американского президента добавил, что одной из частей стратегии формирования США и другими странами нового миропорядка является «защита от агрессии со стороны Российской Федерации».

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#сша
#мир
#страны
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Франция подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в феврале
AFP: Эммануэль Макрон подпишет с Киевом соглашение о безопасности
17 января 2024, 01:18

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Во время своего февральского визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией. Об этом сообщает Agence France-Presse.
13 января новый глава МИД Франции Стефан Сежурне приехал в Киев и заявил о намерении оказывать Киеву долгосрочную поддержку. Он отметил, что Париж поможет Зеленскому военной техникой и экономически, сообщил телеканал BFMTV.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита последнего в Киев подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет.

Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада». По словам Власюка, подписать такое соглашение планируется с Италией, Францией, Канадой и Польшей. На данный момент представители ни одной из указанных стран не давали комментариев по этому поводу.


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#великобритания
#франция
#украина
#соглашение
#безопасность
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Ирак подал жалобу на агрессию Ирана в Совбез ООН
17 января 2024, 01:05

Фото: iStock/Kachura Oleg

Ирак подал в Совбез ООН жалобу на «агрессию» Ирана после ударов по Курдистану. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение МИД Ирака.
«Во вторник, 16 января, Ирак подал жалобу в Собез ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов», — говорится в документе, поступившем в распоряжение агентства.

Уточняется, что министерство подало два экземпляра жалобы генсекретарю ООН и председателю Совбеза ООН.

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#удар
#ирак
#иран
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NYT: Чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине
17 января 2024, 00:19

Фото: iStock/Kagenmi

Европейские чиновники и бизнесмены в ходе заседания ВЭФ в Давосе настаивают на дипломатическом разрешении украинского конфликта. Об этом пишет The New York Times.
Журналисты отмечают, что тема конфликта на Украине фигурирует на встречах в Давосе, однако доминирующей не является.

Кроме того, чиновники и представители бизнес-среды европейских стран продолжают заявлять о поддержке Киева, но вместе с этим активно продвигают идею дипломатического решения вооружённого конфликта.

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#переговоры
#украина
#конфликт
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Губернатор Арканзаса Хатчинсон объявил о выходе из президентской гонки в США
17 января 2024, 00:09

Фото: iStock/vchal

В США губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом он написал в социально сети Х.
В публикации губернатор также поздравил с победой в Айове экс-президента США Дональда Трампа.

«Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — сообщил Хатчинсон.

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#сша
#губернатор
#пост
#президент
#выборы
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Министр аль-Касаби: Саудовская Аравия официально пока не вступила в БРИКС
16 января 2024, 23:56

Фото: iStock/Diy13

Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби заявил, что королевство, несмотря на полученное приглашение на вступление в БРИКС, пока официально не стало членом объединения. Об этом сообщает Al-Arabiya.
«Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, но мы еще официально не присоединились», — цитирует издание слова министра.

Ранее СМИ писали, что Саудовская Аравия официально стала новым членом БРИКС. Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе 15-го саммита объединения заявлял, что Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, ОАЭ и Иран официально будут являться членами БРИКС с 1 января.

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#сми
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#пресс-конференция
#министр
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Фицо: Словакия никогда не согласится на лишение Венгрии права голоса в ЕС
16 января 2024, 23:26

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе (ЕС) необходимо согласие всех стран-членов организации, подчеркнув, что Словакия никогда на такое не пойдёт.
Фицо отметил, что в Брюсселе уже появились планы, касающиеся лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе, однако Братислава никогда не поддержит нападки на Будапешт, сражающийся за независимость и суверенитет своего государства.

«И я, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой против Венгрии, потому что это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС», — заключил премьер-министр.

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#венгрия
#словакия
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Кирби подтвердил, что прошлый пакет военной помощи США Украине был последним
Кирби заявил, что США не планируют новых пакетов помощи для Украины
16 января 2024, 22:44

Фото: iStock/rarrarorro

В настоящее время США не планируют новых пакетов военной помощи для Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Он (пакет 27 декабря - ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», - заявил Кирби на брифинге.

Он объяснил, что на новые пакеты поенной помощи у США попросту нет денег. Поэтому, по его словам, очень важно получить одобрение на запрос дополнительного финансирования. Тогда поставки продолжатся, заключил Кирби.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil, что США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы не стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона.

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#сша
#конфликт
#мид
#финансирование
#поставки
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Путин предложил продлить проведение выставки-форума «Россия»
Путин предложил продлить проведение выставки «Россия» на летний период
16 января 2024, 21:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин предложил продлить на летний период проведение международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. С таким предложением он выступил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время на мероприятии уже побывали более четырёх миллионов человек, что означает её успех.

По словам Путина в настоящее время большое количество людей специально приезжают в Москву, чтобы посетить эту выставку, поэтому необходимо дать возможность ещё большему числу людей ознакомиться с ней.

В связи с этим президент предложил продлить проведение форума хотя бы на летний период.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. На данный момент запланированная дата завершения мероприятия – 12 апреля. Как отметил Путин, на выставке представлены все достижения России, которые были совершены за последние несколько десятилетий.

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#владимир путин
#выставка
#россия
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