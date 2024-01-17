США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций

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Соединённые Штаты намерены вновь вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Это решение вашингтонская администрация приняла на фоне многочисленных атак хуситов на суда в Красном море, передает Associated Press.
В 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов из американского списка террористических организаций.
Во вторник, 16 января, военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС. Сариа также подчеркнул, что подобные атаки продолжатся для исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.
Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.
На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.
Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.
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Во вторник, 16 января, военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС. Сариа также подчеркнул, что подобные атаки продолжатся для исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.
На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.
Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.
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Артем Путинцев