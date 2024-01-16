США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену

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США и Великобритания нанесли новые ракетные удары по Йемену. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обстрелу подверглась провинция Эль-Байда.
Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.
На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.
Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.
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Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.
Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.
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Анастасия Чинкова