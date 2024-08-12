Политолог Суздальцев заявил о зависимости Польши от белорусской контрабанды

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Польша отказывается от полного закрытия границ с Белоруссией, поскольку её экономика во многом зависит от белорусской контрабанды. Такое заявление сделал политолог Андрей Суздальцев, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что контрабанду сигаретами вполне можно назвать народным промыслом, борьба с которым невыгодна ни Минску, ни Варшаве.
Политолог отметил, что контрабанда, поступающая в Евросоюз, обеспечивает благосостояние значимой части населения приграничных территорий обоих государств.
В заключение Суздальцев подчеркнул, что обострение отношений Польши и Белоруссии из-за действий польских властей рассчитано не на развязывание конфликта, а на получение дополнительной выгоды, поскольку нестабильное положение и балансирование на грани войны позволяет Польше получать оружие НАТО.
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Политолог отметил, что контрабанда, поступающая в Евросоюз, обеспечивает благосостояние значимой части населения приграничных территорий обоих государств.
В заключение Суздальцев подчеркнул, что обострение отношений Польши и Белоруссии из-за действий польских властей рассчитано не на развязывание конфликта, а на получение дополнительной выгоды, поскольку нестабильное положение и балансирование на грани войны позволяет Польше получать оружие НАТО.
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Анастасия Чинкова