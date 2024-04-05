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Во Франции выступили против членства в НАТО вместе с Украиной

Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за возможного вступления Киева
05 апреля 2024, 18:07
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Франция должна выйти из НАТО после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном членстве Украины. Об этом заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что заявление властей США в лице Блинкена «сумасшедшее и ультраопасное». Он призвал Францию освободиться от этой «ловушки» и самостоятельно установить мир.

Также Филиппо добавил, что французские власти приближают страну к новой мировой войне, от которой в первую очередь пострадают европейские государства.


Блинкен ранее заявил, что Украина войдёт в НАТО, но только после разработки дорожной карты вступления страны в блок. Она будет рассмотрена на предстоящем саммите НАТО.

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США попросили Иран не обстреливать американские объекты
05 апреля 2024, 18:29

Фото: iStock/Racide

Власти США попросили Иран не ударять по американским объектам. Об этом сообщил замруководителя администрации иранского президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что Иран в письменном виде предупредил США о риске «попасть в ловушку» в случае сотрудничества с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В ответ на это предупреждение власти США попросили иранских коллег не наносить удары по американским военным.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США опасаются возможности полномасштабной войны между Ираном и Израилем.

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#израиль
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Погибший при ударе Израиля командующий КСИР Захеди разрабатывал «Потоп Аль-Аксы»
05 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Gilnature

Погибший в результате ракетного удара генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди участвовал в организации и осуществлении операции «Потоп Аль-Аксы», проводимой против Израиля радикальной группировкой ХАМАС с октября прошлого года. Об этом говорится в заявлении «Коалиционного совета сил исламской революции».
В пресс-службе совета отметили, что Захеди сыграл важную роль в формировании и укреплении фронта сопротивления. «Коалиционный совет сил исламской революции» получил большинство мест на выборах в парламент и Совет экспертов в Иране. Выборы состоялись в марте текущего года.

Ранее сообщалось, что Израиль опасается ответного удара со стороны Ирана, по этой причине власти страны закрыли 28 дипломатических представительств в разных странах.

Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску.

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#парламент
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#атака
#иран
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Политолог Перлин: Запад не желает видеть Украину в НАТО
05 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Политолог Дмитрий Перлин заявил, что есть определённое число западных стран, которые не хотят видеть Украину в НАТО, несмотря на все разговоры о её принятии в альянс.
«Разговоры о вступлении страны в НАТО ведутся практически со времен создания независимого государства Украины после распада СССР. Но на Западе идея вступления Киева в блок всегда достаточно прохладно встречалась, несмотря даже на обострение отношений с Россией. Запад и сейчас отказывается признать, что Украина может стать частью НАТО», —пояснил в беседе с «Известиями» Перлин.

По его словам, несмотря на это Украина всё равно продолжает верить в скорое вступление в альянс.

Однако и любым заявлениям участников НАТО до конца верить нельзя, считает эксперт.

Ранее стало известно, что Украина готова уступить свои территории России в обмен на вступление в НАТО.

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#запад
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МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС
05 апреля 2024, 17:31

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС. Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского дипведомства.
Захарова призвала руководство МАГАТЭ зафиксировать все случаи нападения со стороны киевского режима. Официальный представитель МИД РФ добавила, что проблемы с электроснабжением ЗАЭС наблюдаются не впервые.

Напомним, сегодня, 5 апреля, ВСУ продолжили атаку ЗАЭС дронами в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза», поскольку последний сбой на ЗАЭС последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами.

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#з дроны
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Украина ввела санкции против семи физических лиц и 86 организаций из России
05 апреля 2024, 16:14

Фото: iStock/syahrir maulana

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении семи физических лиц, среди которых граждане Украины, РФ, Румынии и Израиля, а также 86 российских организаций. Указ опубликован на официальном сайте Зеленского.
Санкции будут действовать от трех до десяти лет. В связи с введенными ограничениями произойдет блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности.

Напомним, 2 апреля Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова.

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#украина
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Молдавия признала флаг Российской империи экстремистским
05 апреля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским символом. Об этом сообщается на сайте anticoruptie.md, специализирующемся на журналистских расследованиях.
Отмечается, что судом в Кишинёве был удовлетворён запрос генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности Молдавии о признании экстремистским чёрно-жёлко-белого флага Российской империи.

К публикации на сайте прикреплено решение суда, однако официальные комментарии по данному делу пока не поступали.

Напомним, что флаг Российском империи был одним из государственных символов страны в 1858-1883 годах. В этот период нынешняя Молдавия была частью империи.

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#экстремизм
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#суд
#молдавия
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Норвегия не исключила отправку войск на Украину
Глава МИД Норвегии Эйде не исключил отправку войск на Украину
05 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе. Об этом он сообщил в интервью украинским изданиям.
Как сообщает «Европейская правда», он подчеркнул, что не должен ничего исключать. Однако у властей Норвегии нет желания делать страну непосредственным участником конфликта на Украине, поскольку это может привести к мировой войне, которая не нужна никому.

При этом министр подчеркнул, что разговоры об отправке странами-НАТО войск на Украину означают лишь работу инструкторов и советников на территории государства, а не участие боевых подразделений в сражениях.

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#военные
#мид
#украина
#нато
#конфликт
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Пеков назвал голословными обвинения против Росии в совершении кибератак
05 апреля 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Обвинения в адрес России о совершении кибератак звучат довольно часто, но никогда не аргументируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможных кибератаках со стороны России в период проведения Олимпийских игр в Париже. Вместе с тем, министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что Россия якобы совершила несколько тысяч кибератак на транспортную систему страны.

Комментируя эти заявления западных политиков, Песков назвал их голословными. Он подчеркнул, что подобные обвинения никогда не подкрепляются чёткой аргументацией, приводящей реальные факты совершения атак.

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#дмитрий песков
#атака
#россия
#обвинение
#политика
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Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ
Resmi Gazete: Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
05 апреля 2024, 14:51

Фото: iStock/naumoid

Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), указ президента опубликован в Resmi Gazete.
В соответствии со статьей глава Турции имеет право приостанавливать действие некоторых международных договоров своим указом. Одобрения парламента для этого не потребуется.

Ранее такое же решение приняли в США, Великобритании и Германии в ответ на денонсацию договора РФ.

Как пишет Bloomberg, решение Анкары говорит об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года.

Эрдоган встретится с Байденом 9 мая. Визит главы Турции станет первым в Штаты за весь президентский срок Байдена.

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#турция
#договор
#европа
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