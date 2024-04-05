Во Франции выступили против членства в НАТО вместе с Украиной

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Франция должна выйти из НАТО после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном членстве Украины. Об этом заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что заявление властей США в лице Блинкена «сумасшедшее и ультраопасное». Он призвал Францию освободиться от этой «ловушки» и самостоятельно установить мир.
Также Филиппо добавил, что французские власти приближают страну к новой мировой войне, от которой в первую очередь пострадают европейские государства.
Блинкен ранее заявил, что Украина войдёт в НАТО, но только после разработки дорожной карты вступления страны в блок. Она будет рассмотрена на предстоящем саммите НАТО.
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Также Филиппо добавил, что французские власти приближают страну к новой мировой войне, от которой в первую очередь пострадают европейские государства.
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Анастасия Чинкова